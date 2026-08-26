Представлены Garmin Fenix 9 Pro: флагманские часы с автономностью до 291 дня

·17·Технологии
Представлены Garmin Fenix 9 Pro: флагманские часы с автономностью до 291 дня

Известная компания Garmin официально представила свои новейшие флагманские смарт-часы — Garmin Fenix 9 Pro. Согласно данным иксбт.ком, высокотехнологичный гаджет сочетает в себе не только прочный титановый корпус, но и передовые возможности, такие как длительная автономность и спутниковая связь, что является важным шагом для спортсменов и путешественников, работающих в экстремальных условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новые смарт-часы выпускаются в размерах 43, 47 и 51 мм в зависимости от потребностей пользователя. Младшая модель получила экран 1,3 дюйма, средняя — 1,4 дюйма, а диагональ АМОЛЭД-панели в 51-мм версии составляет 1,5 дюйма. Пиковая яркость этих экранов достигает 3000 нит, что делает чтение данных очень удобным даже под прямыми солнечными лучами.

Типы дисплеев и рекордная автономность

Производитель наряду с АМОЛЭД-экранами для 47- и 51-мм версий предлагает также трансфлективный МиП-дисплей со встроенными солнечными элементами. Хотя он немного уступает AMOLED в цветопередаче, он непревзойден в экономии заряда батареи. В частности, 51-мм модель Garmin Fenix 9 Pro Солар может работать до 57 дней в обычном режиме, а при использовании энергосберегающих функций и достаточного количества солнечного света — до 291 дня.

Корпус устройства полностью выполнен из дорогого титанового сплава и стал немного тоньше по сравнению с предыдущим поколением. Часы соответствуют стандарту 10 АТМ и выдерживают погружение под воду на глубину до 43 метров. Объем внутренней памяти был увеличен вдвое и составил 64 GB, что позволяет пользователю хранить множество карт и музыкальных треков.

Возможности связи и программное обеспечение

Отдельно стоит отметить, что покупатели могут по желанию выбрать версию инРеач с ЛТЭ-модемом и спутниковой связью. Это позволяет оставаться на связи даже в отдаленных районах, где нет мобильных сетей, однако для этих сервисов требуется отдельная подписка. В программную часть добавлена функция Garmin Эпик, позволяющая объединять активность за несколько дней в одно путешествие, добавлять фото и статистику жизненных показателей.

Также сообщается, что интерфейс, особенно работа с топографическими картами, стал более плавным. Встроенный ЛЭД-фонарик теперь способен излучать свет белого, красного и зеленого цветов. Датчик для отслеживания здоровья Элевате 5 остался прежним, сохранив возможность измерения пульса, уровня кислорода в крови, температуры кожи и записи ЭКГ.

Сохранены ГПС-навигация, NFC с поддержкой Garmin Пай и широкий набор функций для спорта и активного отдыха. По имеющимся данным, стартовая цена версий Garmin Fenix 9 Pro AMOLED и Солар начинается от 1100 долларов, а 51-мм модели оцениваются в 1200 долларов. За модификацию инРеач с ЛТЭ и спутниковой связью придется доплатить еще 100 долларов. Открытые продажи устройства запланированы на 28 августа.

GarminСмарт-часыТехнологииГаджетыСпортивные часы
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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