В Бухарской области произошло землетрясение: сейсмологи сообщили о силе подземных толчков
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Республики Узбекистан, 31 августа днем в 14:58 на территории Бухарской области было зафиксировано землетрясение.
По сообщению специалистов, эпицентр землетрясения по координатам расположен в 504 км к юго-западу от города Ташкента.
Магнитуда и глубина землетрясения
Основные технические показатели, зарегистрированные сейсмологами:
Магнитуда: в эпицентре магнитуда землетрясения составила 3,8 балла;
Глубина: очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
В каких регионах ощущались подземные толчки?
Сила землетрясения в ряде городов и районов Бухарской области проявилась следующим образом:
Город Газли: на территории, расположенной в 18 км от эпицентра, сила толчков составила 3 балла;
Пешкунский район: находящийся в 35 км от эпицентра, сила ощущения составила 2 балла;
Жондорский район: в районе, расположенном в 47 км от эпицентра, подземные толчки ощущались силой в 2 балла.
Информация о разрушениях и пострадавших в результате инцидента не поступала.
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