В Бухарской области произошло землетрясение: сейсмологи сообщили о силе подземных толчков

·5·Узбекистан
В Бухарской области произошло землетрясение: сейсмологи сообщили о силе подземных толчков

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Республики Узбекистан, 31 августа днем в 14:58 на территории Бухарской области было зафиксировано землетрясение.

По сообщению специалистов, эпицентр землетрясения по координатам расположен в 504 км к юго-западу от города Ташкента.

Магнитуда и глубина землетрясения

Основные технические показатели, зарегистрированные сейсмологами:

  • Магнитуда: в эпицентре магнитуда землетрясения составила 3,8 балла;

  • Глубина: очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

В каких регионах ощущались подземные толчки?

Сила землетрясения в ряде городов и районов Бухарской области проявилась следующим образом:

  • Город Газли: на территории, расположенной в 18 км от эпицентра, сила толчков составила 3 балла;

  • Пешкунский район: находящийся в 35 км от эпицентра, сила ощущения составила 2 балла;

  • Жондорский район: в районе, расположенном в 47 км от эпицентра, подземные толчки ощущались силой в 2 балла.

Информация о разрушениях и пострадавших в результате инцидента не поступала.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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