Samsung продает память в пять раз дешевле рыночной цены

·11·Технологии
Samsung продает память в пять раз дешевле рыночной цены

Южнокорейский технологический гигант Samsung зарезервировал значительную часть своих мощностей по производству чипов памяти через долгосрочные контракты. Как сообщает издание СеДаилй, компания забронировала 70% мощностей своих заводов на будущие годы, при этом такие соглашения охватывают период до 2031 года. Этот стратегический шаг позволяет Samsung точно планировать будущие поставки, а крупным заказчикам открывает путь к закупке сырья по значительно более низким ценам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Долгосрочные контракты и резкий разрыв в ценах

Согласно данным источника, цены, предлагаемые в рамках этих долгосрочных контрактов, удивительно ниже текущей рыночной стоимости. В частности, стало известно, что цены по сделкам в пять раз ниже спотовых цен на открытом рынке. Вероятно, эти цены соответствуют показателям периода до текущего глобального кризиса, что вызывает определенное удивление у экспертов.

Опираясь на аналитические данные МегаГридСупплиес, сообщается, что на открытом рынке стек памяти ХБМ3Э объемом 36 GB стоит около 2100 долларов США. Однако в рамках долгосрочных контрактов с Samsung стоимость такого же продукта оценивается всего в 365–510 долларов. Столь огромная разница в цене вызывает бурные обсуждения на рынке высоких технологий.

Основные партнеры и перспективы

Стало известно, что ведущие ИТ-корпорации мира уже успели воспользоваться этими льготными и долгосрочными контрактами, предлагаемыми Samsung. В частности, в числе основных клиентов по данным соглашениям значатся следующие крупные компании:

По мнению экспертов, такие масштабные сделки обеспечивают рыночную стабильность для Samsung, а компаниям, таким как Microsoft, Google и NVIDIA, позволяют получать необходимые модули памяти для развития AI и высокопроизводительных вычислительных систем по стабильным и выгодным ценам. Ожидается, что это окажет положительное влияние на темпы технологических процессов на мировом рынке.

SamsungПамятьMicrosoftGoogleNVIDIA
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Как может измениться камера Samsung Galaxy S27 UltraКак может измениться камера Samsung Galaxy S27 UltraСегодня, 20:54Флагман Honor Magic 9 Pro выйдет с двумя камерами на 200 МпФлагман Honor Magic 9 Pro выйдет с двумя камерами на 200 МпСегодня, 19:27Варп-двигатель при входе в атмосферу создает яркую вспышку в небеВарп-двигатель при входе в атмосферу создает яркую вспышку в небеСегодня, 18:59ВВС США профинансировали разработку чипа, получающего энергию из квантового вакуумаВВС США профинансировали разработку чипа, получающего энергию из квантового вакуумаСегодня, 17:58Xiaomi выпустила новый холодильник объемом 600 литров с системой приготовления льдаXiaomi выпустила новый холодильник объемом 600 литров с системой приготовления льдаСегодня, 17:26Xiaomi представила новое устройство Mijia для быстрого приготовления льдаXiaomi представила новое устройство Mijia для быстрого приготовления льдаСегодня, 16:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8