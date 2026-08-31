Samsung продает память в пять раз дешевле рыночной цены

Южнокорейский технологический гигант Samsung зарезервировал значительную часть своих мощностей по производству чипов памяти через долгосрочные контракты. Как сообщает издание СеДаилй, компания забронировала 70% мощностей своих заводов на будущие годы, при этом такие соглашения охватывают период до 2031 года. Этот стратегический шаг позволяет Samsung точно планировать будущие поставки, а крупным заказчикам открывает путь к закупке сырья по значительно более низким ценам. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Долгосрочные контракты и резкий разрыв в ценах

Согласно данным источника, цены, предлагаемые в рамках этих долгосрочных контрактов, удивительно ниже текущей рыночной стоимости. В частности, стало известно, что цены по сделкам в пять раз ниже спотовых цен на открытом рынке. Вероятно, эти цены соответствуют показателям периода до текущего глобального кризиса, что вызывает определенное удивление у экспертов.

Опираясь на аналитические данные МегаГридСупплиес, сообщается, что на открытом рынке стек памяти ХБМ3Э объемом 36 GB стоит около 2100 долларов США. Однако в рамках долгосрочных контрактов с Samsung стоимость такого же продукта оценивается всего в 365–510 долларов. Столь огромная разница в цене вызывает бурные обсуждения на рынке высоких технологий.

Основные партнеры и перспективы

Стало известно, что ведущие ИТ-корпорации мира уже успели воспользоваться этими льготными и долгосрочными контрактами, предлагаемыми Samsung. В частности, в числе основных клиентов по данным соглашениям значатся следующие крупные компании:

Microsoft

Google

NVIDIA

По мнению экспертов, такие масштабные сделки обеспечивают рыночную стабильность для Samsung, а компаниям, таким как Microsoft, Google и NVIDIA, позволяют получать необходимые модули памяти для развития AI и высокопроизводительных вычислительных систем по стабильным и выгодным ценам. Ожидается, что это окажет положительное влияние на темпы технологических процессов на мировом рынке.