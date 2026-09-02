Red Magic 11С Pro+ признан самым мощным смартфоном августа 2026 года

Популярная платформа AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых производительных Андроид-смартфонов за август 2026 года. Лидерство в этом престижном списке заняла модель Red Magic 11С Pro+, относящаяся к классу игровых гаджетов. Она показала рекордный результат в тестах, чем привлекла внимание энтузиастов технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, этот флагманский аппарат сумел набрать в бенчмарке AnTuTu целых 4 118 689 баллов. Столь высокий результат смартфона обусловлен его технической проработкой и современной аппаратной базой.

Мощнейшее «железо» и особенности экрана

Главная особенность устройства кроется в его «сердце». Модель Red Magic 11С Pro+ оснащена специальной разогнанной версией процессора Snapdragon 8 Элите Ген 5. Суперядро этого процессора работает на частоте 4,74 GHz, и именно этот высокий показатель обеспечивает смартфону непревзойденную скорость даже при самых высоких нагрузках.

Также смартфон выделяется своим внешним видом. Производители установили идеально ровный экран без каких-либо вырезов и отверстий. Это гарантирует, что ничто не будет мешать пользователю во время игр или просмотра видео.

Емкость аккумулятора и конкуренция в рейтинге

Энергетические возможности устройства также заслуживают похвалы. Red Magic 11С Pro+ оснащен огромным аккумулятором емкостью 8000 mAh с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Это гарантирует длительную автономную работу такого мощного смартфона.

Согласно результатам рейтинга, модель iQOO 15 Ultra, занявшая второе место, отстала от победителя всего на 111 баллов — ее результат составил 4 118 578 баллов. Разница между этими показателями составляет всего 0,003%, что свидетельствует о крайне острой конкуренции между лидерами. Замыкает тройку лидеров Red Magic 11 Pro+ с результатом 4 049 580 баллов.

По данным AnTuTu, вся десятка самых производительных устройств августа основана на процессоре Snapdragon 8 Элите Ген 5, и в список не вошло ни одного устройства на чипе MediaTek. Статистика была собрана в Китае с 1 по 31 августа 2026 года с помощью AnTuTu В11, при этом для участия в рейтинге каждая модель должна была пройти не менее 1000 валидных тестов.