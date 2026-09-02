Red Magic 11С Pro+ признан самым мощным смартфоном августа 2026 года

·20·Технологии
Red Magic 11С Pro+ признан самым мощным смартфоном августа 2026 года

Популярная платформа AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых производительных Андроид-смартфонов за август 2026 года. Лидерство в этом престижном списке заняла модель Red Magic 11С Pro+, относящаяся к классу игровых гаджетов. Она показала рекордный результат в тестах, чем привлекла внимание энтузиастов технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, этот флагманский аппарат сумел набрать в бенчмарке AnTuTu целых 4 118 689 баллов. Столь высокий результат смартфона обусловлен его технической проработкой и современной аппаратной базой.

Мощнейшее «железо» и особенности экрана

Главная особенность устройства кроется в его «сердце». Модель Red Magic 11С Pro+ оснащена специальной разогнанной версией процессора Snapdragon 8 Элите Ген 5. Суперядро этого процессора работает на частоте 4,74 GHz, и именно этот высокий показатель обеспечивает смартфону непревзойденную скорость даже при самых высоких нагрузках.

Также смартфон выделяется своим внешним видом. Производители установили идеально ровный экран без каких-либо вырезов и отверстий. Это гарантирует, что ничто не будет мешать пользователю во время игр или просмотра видео.

Емкость аккумулятора и конкуренция в рейтинге

Энергетические возможности устройства также заслуживают похвалы. Red Magic 11С Pro+ оснащен огромным аккумулятором емкостью 8000 mAh с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Это гарантирует длительную автономную работу такого мощного смартфона.

Согласно результатам рейтинга, модель iQOO 15 Ultra, занявшая второе место, отстала от победителя всего на 111 баллов — ее результат составил 4 118 578 баллов. Разница между этими показателями составляет всего 0,003%, что свидетельствует о крайне острой конкуренции между лидерами. Замыкает тройку лидеров Red Magic 11 Pro+ с результатом 4 049 580 баллов.

По данным AnTuTu, вся десятка самых производительных устройств августа основана на процессоре Snapdragon 8 Элите Ген 5, и в список не вошло ни одного устройства на чипе MediaTek. Статистика была собрана в Китае с 1 по 31 августа 2026 года с помощью AnTuTu В11, при этом для участия в рейтинге каждая модель должна была пройти не менее 1000 валидных тестов.

AnTuTuRed MagicСмартфоныSnapdragonТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ученые предупредили о снижении уровня кислорода в океанахУченые предупредили о снижении уровня кислорода в океанахСегодня, 08:58Xiaomi выходит на международный рынок с Mijia Кеилинг ФанXiaomi выходит на международный рынок с Mijia Кеилинг ФанСегодня, 05:56Apple изменила название на карте согласно указу президента СШАApple изменила название на карте согласно указу президента СШАСегодня, 04:56Джон Тернус занял пост генерального директора AppleДжон Тернус занял пост генерального директора AppleСегодня, 00:59Японские ученые установили рекорд в области твердых электролитовЯпонские ученые установили рекорд в области твердых электролитовСегодня, 00:56Перед презентацией Apple показаны макеты iPhone 18 Pro Max и складного UltraПеред презентацией Apple показаны макеты iPhone 18 Pro Max и складного UltraСегодня, 00:21
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Смартфон Redmi К100 Pro Max показал рекордный результат в первый же день
Смартфон Redmi К100 Pro Max показал рекордный результат в первый же день