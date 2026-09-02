Xiaomi выпустила Смарт Свитч 2, совместимый со старой проводкой

Компания Xiaomi официально представила Смарт Свитч 2 — умный выключатель нового поколения, предназначенный для управления системами освещения в доме. Согласно данным иксбт.ком, новинка примечательна тем, что может быть установлена не только в современные трехпроводные сети, но и в двухпроводные электрические сети старого жилого фонда. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время использование подобных технологий в квартирах со старой электропроводкой зачастую вызывало трудности. Смарт Свитч 2 самостоятельно определяет тип подключения и автоматически выбирает соответствующий режим работы. В результате от пользователя не требуется ручная настройка, что значительно упрощает процесс установки.

Технические характеристики и безопасность

Устройство выпускается в версиях с одной, двумя или тремя кнопками, исходя из потребностей потребителей. Передняя панель выполнена из акрилового стекла и представлена в белом и сером цветах. Для корпуса использован огнестойкий поликарбонат класса В-0, что обеспечивает пожарную безопасность.

Инженеры уделили особое внимание конструкции кнопок. Кнопки с коротким ходом и силиконовыми элементами работают тише обычных, а под каждой кнопкой имеется отдельный индикатор состояния. Встроенное реле рассчитано на цикл до одного миллиона включений и выключений, что гарантирует высокую долговечность.

Умные функции и управление

Схема устройства специально оптимизирована для маломощных ЛЭД-ламп, что помогает бороться с их мерцанием. Также система защиты от перегрева автоматически отключает питание при повышении температуры.

Модель Смарт Свитч 2 поддерживает технологию Xiaomi Mesh 2.0, удаленное обновление ПО, а также управление через приложение Mi Home или голосовой помощник Ксиао Ai. Кнопки можно запрограммировать на одинарное, двойное нажатие или длительное удержание. При необходимости их можно перевести в полностью беспроводной режим и использовать для запуска сценариев умного дома вместо включения света.