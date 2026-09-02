Представлена новая версия Huawei Watch Ultimate 2

·16·Технологии
Представлена новая версия Huawei Watch Ultimate 2

Компания Huawei готовится к выпуску новой версии своего флагманского смарт-часа — Huawei Watch Ultimate 2. Согласно данным иксбт.ком, официальная презентация этого премиального гаджета запланирована на 7 сентября, и он продемонстрирует сочетание современных технологий и передового программного обеспечения. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Основываясь на официальном тизере-постере, опубликованном компанией, новая модель получила название Huawei Watch Ultimate 2 Экстраординарй Эксплоратион. Устройство выделяется уникальными дизайнерскими решениями, в частности, в его внешнем виде преобладают серебристо-фиолетовые оттенки.

Среди изменений во внешнем виде — эксклюзивный бело-фиолетовый плетеный ремешок, а также новые дизайны циферблатов, адаптируемые под нужды пользователя. Это придает часам более привлекательный и современный вид, обеспечивая их пригодность как для повседневного использования, так и для активного образа жизни.

Операционная система HarmonyOS 7 и возможности

Новые смарт-часы работают на базе новейшей операционной системы HarmonyOS 7. Эта программная платформа не только повышает общую производительность устройства, но и значительно улучшает ряд важных функций.

В частности, система HarmonyOS 7 глубоко оптимизирует процесс отслеживания спортивных тренировок. В то же время она направлена на улучшение возможностей мониторинга состояния организма и здоровья человека в условиях экстремально низких температур.

Позиции на рынке и предыдущие версии

Напомним, что ранее сообщалось о начале продаж оригинальной модели Huawei Watch Ultimate 2. Это устройство было представлено вниманию покупателей, а его возможности и технические характеристики широко обсуждались среди энтузиастов технологий.

Новая версия Экстраординарй Эксплоратион дает пользователям возможность выбрать премиальный гаджет, который является не только мощным с технической точки зрения, но и высококлассным с эстетической. Ожидается, что полные возможности устройства будут раскрыты в день презентации.

HuaweiHarmonyOSСмарт-часыТехнологииГаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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