Компания Xiaomi представила новый складной смартфон Xiaomi 18 Фолд

Компания Xiaomi официально продемонстрировала внешний вид своего складного смартфона нового поколения — Xiaomi 18 Фолд. Согласно данным иксбт.ком, полноценная презентация устройства состоится 7 сентября текущего года в рамках традиционного осеннего мероприятия наряду с другими передовыми флагманскими устройствами. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Производитель описывает конструкцию этой модели как совершенно новый форм-фактор под названием мид-фолд. Судя по представленным официальным изображениям, смартфон выполнен в привлекательном красном цвете, а на его внешней стороне расположен 5,38-дюймовый экран.

Технические возможности и система камер

Диагональ основного складного экрана внутри устройства составляет 7,58 дюйма. В верхней части корпуса смартфона горизонтально расположен блок основной камеры, на котором видны три объектива и вспышка.

В процессе создания данной оптической системы принимали участие специалисты известной компании Леика. Это свидетельствует о том, что будущий флагман покажет высокие результаты в области мобильной фотографии.

Новый процессор и другие устройства

Ранее компания Xiaomi сообщала, что это новое устройство станет первым смартфоном, работающим на базе специально разработанной однокристальной системы под названием Ксринг О3. Специалисты с интересом наблюдают за тем, какие результаты покажет данное технологическое решение на мобильном рынке.

Также ожидается, что в рамках этого же мероприятия будет представлен первый планшет на базе того же процессора — Пад 9 Pro Max. Презентация, запланированная на 7 сентября, обещает стать одним из самых масштабных и важных событий для Xiaomi.