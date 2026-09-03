Первый в истории частный научный проект, направленный на исследование загадочных облаков Венеры, столкнулся с непредвиденными техническими препятствиями. Как сообщает иксбт.ком, миссия Венус Лифе Финдер, разрабатываемая совместно компанией Rocket Lab и учеными из Массачусетского технологического института (МИТ), в настоящее время полностью зависит от готовности новой ракеты-носителя Neutron. Об этом Иксбт.ком сообщает. беради.

Данный проект является первым этапом программы Морнинг Стар Миссионс то Венус, основная цель которой — обнаружение органических молекул в атмосфере Венеры. Согласно первоначальным планам, космический аппарат должен был быть запущен с помощью другой ракеты, однако позже Rocket Lab приняла решение перенести его на свой новый носитель Neutron. Несмотря на то, что первый полет ракеты был запланирован на 2024 год, сроки неоднократно переносились.

Научное оборудование и процесс подготовки

Несмотря на неопределенность с ракетой, сам космический аппарат практически готов. В настоящее время специальный зонд хранится в штаб-квартире Rocket Lab в Лонг-Бич. Специалисты завершили там финальную сборку переходного модуля и герметичного корпуса атмосферного аппарата.

В свою очередь, NASA также внесло вклад в этот важный проект, предоставив специальный тепловой экран под названием ХИЭТ. Этот тканый композитный материал способен выдерживать экстремальные температуры до 2500 градусов при входе в атмосферу Венеры. Основным научным инструментом аппарата станет автофлуоресцентный нефелометр АФН, разработанный командой МИТ.

Загадочный мир облаков Венеры

В процессе спуска прибор АФН будет анализировать отдельные аэрозольные частицы в облаках Венеры, определяя их размер, форму и химический состав. Главная цель — поиск потенциальных органических молекул. Современная астробиология рассматривает облака Венеры как один из самых интересных объектов для исследований.

Известно, что на твердой поверхности планеты царят экстремальные температуры и давление, однако в некоторых слоях атмосферы условия считаются гораздо более мягкими. Более того, сложные лабораторные эксперименты показали, что короткие цепочки аминокислот — пептиды — способны сохранять стабильность и формировать сложные структуры даже в крайне кислой среде.

Венус Лифе Финдер — это лишь начало серии масштабных исследований. В будущем ученые планируют отправить на Венеру лазерный десорбционный масс-спектрометр ОРИГИН, небольшие молекулярные сенсоры, а также воздушный шар диаметром пять метров, способный работать на планете в течение недели. Таким образом, несмотря на полную готовность научного оборудования, судьба миссии теперь зависит исключительно от сроков запуска ракеты Neutron.