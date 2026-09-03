NASA создает новый и упрощенный скафандр для первых высадок на Луну

·16·Технологии
NASA создает новый и упрощенный скафандр для первых высадок на Луну

Согласно данным Арс Течника, NASA приняло решение заменить чрезмерно сложную и тяжелую космическую экипировку для первых миссий на Луну на упрощенную версию. Эти изменения направлены на ускорение программы Artemis и снижение технических сложностей при обеспечении безопасности астронавтов, что стало важной темой для обсуждения в космической индустрии. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как стало известно, NASA в сотрудничестве с Axiom Space начало разработку специальной версии будущего лунного скафандра — Сортие Суит. Ожидается, что этот подход, объявленный на внутреннем совещании агентства, позволит ускорить планы по высадке людей вблизи южного полюса Луны к 2028 году. Использование Сортие Суит запланировано при первых пилотируемых посадках с помощью лунных аппаратов SpaceX и Blue Origin.

Причины перехода к упрощенному подходу

В качестве основных задач были определены снижение массы скафандра, уменьшение его сложности, а также упрощение взаимодействия между устройством и посадочным модулем. Это решение стало частью процесса масштабного пересмотра программы Artemis. Поскольку проект значительно отстает от первоначального графика, принимаются меры по ускорению процесса.

Работы в рамках контрактов с Axiom Space ведутся интенсивно. На заседании консультативной группы по аэрокосмической безопасности бывший астронавт Чарли Прекурт сообщил, что представители NASA встречаются со специалистами Axiom шесть дней в неделю, причем большинство встреч проходит очно. По его словам, требования адаптируются исходя из потребностей ближайших миссий, а сроки сертификации сокращаются.

Чрезмерно строгие требования и их последствия

Предполагается, что первоначальные требования, установленные NASA, были слишком строгими, что и привело к задержкам. В частности, скафандр должен был обеспечивать шесть выходов на поверхность Луны в течение шести с половиной дней миссии, оставаться пригодным после 210 дней хранения и работать в условиях экстремального холода и постоянных теней. Это привело к созданию сложной конструкции с множеством защитных слоев.

В результате скафандр оказался тяжелее ожидаемого, его производство усложнилось, а мобильность астронавтов была ограничена. Теперь NASA идет по пути постепенного совершенствования, начиная с менее сложной версии, достаточной для первых миссий. Такой практический опыт позволит внедрять новые технологии для будущих модификаций.

NASAArtemisСкафандрAxiom SpaceЛуна
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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