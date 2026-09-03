Неожиданный визит: Анчелотти вернулся в Мадрид и встретился с Моуринью и звездами «Реала»

·29·Спорт
Неожиданный визит: Анчелотти вернулся в Мадрид и встретился с Моуринью и звездами «Реала»

На тренировочной базе мадридского «Реала» произошло поистине историческое и волнующее событие. Легендарный бывший наставник «сливочных», а ныне рулевой сборной Бразилии Карло Анчелотти навестил свой бывший клуб. Итальянский специалист, завоевавший множество трофеев на «Сантьяго Бернабеу», перед началом тренировки тепло пообщался с новым главным тренером мадридцев Жозе Моуринью и хорошо знакомыми ему футболистами.

Об этом специальным сообщением и фоторепортажем сообщил официальный сайт мадридского клуба.

Волнующие моменты в Вальдебебасе: «Карло Анчелотти снова в Мадриде!»

Пресс-служба клуба с большим уважением осветила встречу двух великих тренеров и команды:

  • Официальное заявление: «Карло Анчелотти снова в Мадриде! Бывший наставник «Реала» и действующий главный тренер сборной Бразилии прибыл в Вальдебебас и перед тренировкой поприветствовал Жозе Моуринью и футболистов», — говорится в сообщении клуба;

  • Теплая атмосфера и бывшие подопечные: Итальянский специалист тепло повидался с учениками, с которыми вместе добивался больших побед на протяжении нескольких лет, и пожелал команде удачи перед началом новой эры в клубе;

  • Слияние двух легенд: Появление двух самых титулованных тренеров в мировом футболе — Анчелотти и Моуринью — бок о бок в резиденции «Реала» вызвало овации миллионов футбольных болельщиков в интернете.

Неожиданный визит: Анчелотти вернулся в Мадрид и встретился с Моуринью и звездами «Реала»

Обновленная эра Моуринью в «Реале»: Наследие, оставленное Карло

Данная встреча имеет особое символическое значение на фоне масштабных перемен в клубе:

  • Возвращение Моуринью: В июне 2026 года известный 63-летний португальский специалист Жозе Моуринью спустя 13 лет был официально назначен главным тренером «Реала»;

  • Прошлые триумфы: Португальский тренер в 2010–2013 годах вместе со «сливочными» завоевал чемпионство в Ла Лиге с рекордным количеством очков (2011/12), Кубок Испании (2010/11) и Суперкубок (2012), сломив гегемонию «Барселоны» Гвардиолы;

  • Новый вызов Анчелотти: В свою очередь, Карло Анчелотти, завершив свой второй успешный цикл в Мадриде, начал новую миссию с целью привести пятикратных чемпионов мира — сборную Бразилии — к золоту.

Неожиданный визит: Анчелотти вернулся в Мадрид и встретился с Моуринью и звездами «Реала»

Этот дружеский и полный уважения визит в Вальдебебас стал ярким примером того, что смена поколений тренеров в семье «Реала» проходит здорово и на высочайшем уровне.

А как вы считаете, сможет ли вернувшийся Жозе Моуринью повторить с «Реалом» успехи в Лиге чемпионов, которых добивался Анчелотти? И сможет ли Карло Анчелотти привести Бразилию к победе на следующем мундиале? Свои мнения оставляйте в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Карло Анчелотти рассказал об отношениях с Жозе МоуриньюКарло Анчелотти рассказал об отношениях с Жозе МоуриньюСегодня, 21:27Моуринью ответил на критику Ла Лиги: «Это вам не Франция и не Германия!»Моуринью ответил на критику Ла Лиги: «Это вам не Франция и не Германия!»Сегодня, 21:23Сколько средств было потрачено на визит легенд футбола? Глава федерации ответилСколько средств было потрачено на визит легенд футбола? Глава федерации ответилСегодня, 21:15Сборная Узбекистана У-20 стала единоличным лидером отборочного турнира в ТашкентеСборная Узбекистана У-20 стала единоличным лидером отборочного турнира в ТашкентеСегодня, 21:05Новая эра в «Бунёдкоре»: Иван Бошкович назначен главным тренеромНовая эра в «Бунёдкоре»: Иван Бошкович назначен главным тренеромСегодня, 20:54Темур Кападзе признан лучшим тренером августа в СуперлигеТемур Кападзе признан лучшим тренером августа в СуперлигеСегодня, 18:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)