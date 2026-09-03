Новая эра в «Бунёдкоре»: Иван Бошкович назначен главным тренером

В ташкентском клубе «Бунёдкор» произошли очередные серьезные кадровые перестановки. После расставания с тренерским штабом, руководившим командой в первой половине сезона, руководство клуба доверило бразды правления черногорскому специалисту Ивану Бошковичу. 44-летний специалист, начавший свою тренерскую карьеру именно под крылом «ласточек», выведет команду на поле в оставшейся части сезона.

Возвращение в родной дом и незамедлительная подготовка

Для Ивана Бошковича «Бунёдкор» — не чужая команда:

Память о первых шагах: Черногорский специалист начинал свою тренерскую карьеру именно в системе «Бунёдкора», он хорошо знаком с внутренней атмосферой клуба, традициями и возможностями воспитанников академии;

Сложная задача: Перед ним поставлена задача наладить игру команды во втором круге сезона, набрать очки и поднять «ласточек» выше опасной зоны турнирной таблицы;

Первое испытание — против «Сурхана»: Не теряя времени даром, команда под руководством Бошковича уже приступила к подготовке к матчу 20-го тура Суперлиги «Бунёдкор» — «Сурхан».

Расставание с итальянским штабом: Зейтуллаев и его помощники ушли

Новое назначение последовало за отставкой прежнего тренерского штаба:

Решение по обоюдному согласию: Известный узбекистанский специалист Ильяс Зейтуллаев, руководивший командой, покинул свой пост по собственному желанию и на основе взаимного согласия с клубом;

Ушли и тренеры-легионеры: Вместе с Зейтуллаевым «Бунёдкор» покинули и его зарубежные помощники — Алессандро Спинольо, Андрес Моауро и Марко Никодемо. Руководство клуба решило отказаться от итальянской тренерской модели в пользу специалиста, лучше адаптированного к местному чемпионату и клубной структуре.

В тот момент, когда борьба «Бунёдкора» в текущем сезоне складывается непросто, ожидается, что приход Бошковича придаст команде новый дух и стабильность.

Как вы думаете, сможет ли Иван Бошкович вывести «Бунёдкор» из сложной ситуации в турнирной таблице? Было ли правильным решением клуба расстастись с Ильясом Зейтуллаевым и его зарубежными помощниками? Какой результат вы ждете от дебюта нового тренера против «Сурхана»? Оставляйте свои мысли в комментариях!