Сколько средств было потрачено на визит легенд футбола? Глава федерации ответил

В Узбекистане торжественное мероприятие с участием легенд футбола привлекло внимание общественности не только к спортивной составляющей, но и к вопросу его расходов. У председателя Ассоциации футзала Узбекистана Бекзода Маматкулова поинтересовались, сколько средств было потрачено на организацию визита знаменитых футболистов в страну.

Глава федерации сообщил, что точная сумма разглашаться не будет, однако целью мероприятия не являлось извлечение экономической выгоды.

«Примите это мероприятие как праздничный подарок»

По словам Бекзода Маматкулова, данный проект был организован в честь 35-летия независимости Узбекистана.

«Поскольку это мероприятие посвящено 35-летию нашей независимости, говорить о потраченных на него средствах не совсем уместно», — заявил председатель федерации.

По его словам, среди общественности может быть высокий интерес к сумме, израсходованной на мероприятие. Но Маматкулов дал понять, что не станет называть конкретную цифру.

Билеты были распроданы не полностью

Глава федерации особо подчеркнул, что главной целью мероприятия не было получение финансовой прибыли.

По его словам, в продажу поступили не все билеты на проведенные матчи. Это означает, что организаторы рассматривали мероприятие не как коммерческий проект, а как массовое спортивное и праздничное событие.

По словам Маматкулова, основными целями являлись:

широкая пропаганда футбола и спорта;

предоставление болельщикам незабываемого события;

достойное празднование 35-летия независимости Узбекистана;

поднятие праздничного настроения у населения.

Почему были приглашены легенды футбола?

Глава федерации связал проведение мероприятия с развитием футбола в стране. Он подчеркнул, что за последние годы в узбекском футболе были зафиксированы важные результаты.

В частности, участие юношеских и молодежных сборных в чемпионатах мира, выступление на Олимпиаде и выход национальной сборной на чемпионат мира были отмечены как важные этапы в отечественном футболе.

«Все это — плод реформ, осуществленных за последнее десятилетие, а также огромной поддержки нашего Президента и государства», — сказал Маматкулов.

Глава федерации открыто выразил свою позицию

Маматкулов прокомментировал затраченные на мероприятие средства и с личной, и с бизнес-точки зрения. Он рассказал, что помимо руководства федерацией занимается и предпринимательской деятельностью.

Он подчеркнул, что благодаря созданным государством большим возможностям для предпринимателей, данное мероприятие следует воспринимать как небольшой подарок стране и народу.

Главный вопрос пока остается открытым

Таким образом, точная сумма средств, потраченных на визит легенд футбола в Узбекистан, названа не была. Председатель федерации заявил, что мероприятие не преследовало коммерческих целей и его следует оценивать как проект, организованный по случаю праздника независимости.

Однако для общественности, проявившей интерес к объемам расходов, главный вопрос — каков был общий бюджет мероприятия — пока остается без ответа.