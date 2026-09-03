Доллар и евро подешевели: Центробанк России опубликовал новые курсы

Центробанк России установил официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на 4 сентября. Согласно новым котировкам, доллар и евро немного снизились, а китайский юань, наоборот, подорожал.

Наибольшее изменение зафиксировано по евро: его официальный курс за сутки уменьшился на 23,07 копейки. Доллар подешевел на 10,91 копейки, а юань подорожал на 0,26 копейки. По данным Центробанка России, новые курсы вступают в силу с 4 сентября.

Курсы основных валют на 4 сентября

Валюта Курс на 4 сентября Изменение Доллар США 86,8872 рубля −0,1091 рубля Евро 100,5980 рубля −0,2307 рубля Китайский юань 12,9191 рубля +0,0026 рубля

Таким образом, если доллар и евро немного ослабли по отношению к рублю, то официальный курс юаня, напротив, вырос.

Доллар опустился ниже отметки в 87 рублей

С 4 сентября официальный курс доллара США установлен на уровне 86,8872 рубля.

Предыдущий курс составлял 86,9963 рубля. Таким образом, доллар подешевел на 0,1091 рубля, или на 10,91 копейки. В процентном выражении снижение составило примерно 0,13 процента.

В результате официальный курс снова немного опустился ниже психологической отметки в 87 рублей.

Евро также потерял в цене

Изменение по евро оказалось несколько больше, чем по доллару.

Центробанк России установил курс 1 евро на 4 сентября на отметке 100,5980 рубля. Предыдущий курс составлял 100,8287 рубля.

В результате евро подешевел на 0,2307 рубля, или на 23,07 копейки. Это означает снижение примерно на 0,23 процента.

При этом по официальному курсу евро все еще остается выше отметки в 100 рублей.

Юань, напротив, подорожал

Среди трех основных валют рост зафиксировал только китайский юань.

Центробанк установил курс 1 юаня на уровне 12,9191 рубля. Это на 0,0026 рубля выше предыдущего показателя в 12,9165 рубля.

Величина роста очень мала и составляет примерно 0,02 процента.

Что эти цифры значат для узбекистанцев?

Курсы российских валют вызывают интерес и в Узбекистане. Динамику рубля внимательно отслеживают соотечественники, работающие в России, семьи, получающие оттуда денежные переводы, а также граждане, чья деятельность связана с финансовыми операциями между двумя странами.

Однако официальный курс, установленный Центробанком России, не означает действующие курсы покупки и продажи в банках или обменных пунктах Узбекистана. Курс рубля в Узбекистане формируется на основе отдельных рыночных условий и официальных курсов Центрального банка.

Главный вывод

Основной тенденцией в курсах, установленных Центробанком России на 4 сентября, стали подешевевшие доллар и евро, а также небольшой рост юаня.

Доллар — 86,8872 рубля, евро — 100,5980 рубля, юань — 12,9191 рубля.

Теперь внимание будет приковано к тому, смогут ли российские валюты удержать эти уровни в следующий торговый день или же произойдут новые изменения.