Супергол Хагназария принес ОКМК победу над «Хорезмом»

·2·Спорт
Супергол Хагназария принес ОКМК победу над «Хорезмом»

Суперлига Узбекистана стартовала в Алмалыке матчем 20-го тура. Местный ОКМК принял на своем поле «Хорезм» и добился минимальной, но крайне ценной победы со счетом 1:0. Судьбу встречи решил единственный и красивый гол, забитый в дебюте матча.

Победа Хагназария и Касымова, прервавшая черную серию

Алмалыкцы под руководством Мирджалола Касымова вышли на поле с целью положить конец спаду результатов, наблюдавшемуся в последних турах:

  • Решающий удар на 15-й минуте: Судьбу матча решил красивый гол иранского легионера Сиявоша Хагназария. Его точный удар на 15-й минуте в итоге оказался единственным в поединке;

  • Трехматчевая серия завершена: Этим успехом «горняки» наконец поставили точку в своей безголевой и безвыигрышной серии, длившейся три матча подряд;

  • Подъем в таблице: Завоевав важные 3 очка, ОКМК довел количество своих очков до 32 и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. Потерпевший поражение «Хорезм» с 20 очками остается недалеко от опасной зоны — на 12-й строчке.

Суперлига. Протокол матча 20-го тура:

  • ОКМК — «Хорезм» — 1:0

  • 3 сентября. Алмалык, стадион «ОКМК СМ»

  • Гол: Сиявош Хагназарий (15).

  • ОКМК: Хамидулло Абдунабиев, Шахзод Тоиров, Мирджамол Касымов (Арихиро Сентоку, 84), Георгий Папава, Дилшод Ахмадалиев, Азиз Холмуродов (Урош Коич, 74), Асад Собиржонов, Нодир Абдураззаков (Хазрат Турсункулов, 74), Ахмадулло Мукимжонов, Аброр Каримов, Сиявош Хагназарий.

  • «Хорезм»: Умид Эргашев, Сардор Азимов (Умид Султонов, 61), Элзио Лохан (Нуржахон Музаффаров, 46), Диёр Ортикбоев, Данил Нугуманов, Суннатуллох Хамиджонов (Максим Ширяев, 46), Матия Ром, Азиз Пирмухаммедов, Улугбек Хашимов, Рустам Абдухамидов (Азиз Ахроров, 79), Рафаэль Сабино (Сухроб Иззатов, 61).

Как вы думаете, сможет ли команда Мирджалола Касымова после этой победы обрести стабильность и вернуться в гонку за тройку призеров? А «Хорезм» сможет ли выполнить задачу по сохранению прописки в элите? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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