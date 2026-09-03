TCL П80 Ultra: первый смартфон с ОЛЭД-экраном НКсТПАПЭР и месяцем работы в режиме ожидания

Компания TCL сделала важный шаг на рынке мобильных технологий, представив новую серию устройств П80, в которой технология НКсТПАПЭР впервые объединена с ОЛЭД-дисплеем. Этот инновационный подход примечателен тем, что предлагает пользователям как современные мультимедийные возможности, так и режим электронной книги, не утомляющий глаза, в одном гаджете. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, самая продвинутая модель серии, TCL П80 Ultra, оснащена 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Hz. Пиковая яркость этой панели достигает 3200 нит, она полностью покрывает цветовое пространство ДКИ-П3 и при повседневном использовании работает как полноценный современный ОЛЭД-смартфон.

Режим Max Инк и емкость аккумулятора

Главная особенность устройства — режим Max Инк, активируемый с помощью специальной кнопки на корпусе. При включении этого режима экран становится черно-белым и внешне напоминает бумагу, а интерфейс очищается от лишних приложений и уведомлений, превращая смартфон в электронную книгу.

Согласно данным, представленным TCL, смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5800 mAh. Эта батарея обеспечивает до семи дней непрерывной работы в обычном режиме и до одного месяца (26 дней) в режиме ожидания. Также устройство поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 В.

Технические возможности и новая линейка

Модель П80 Ultra оснащена процессором Dimensity 7400 Элите, 8 GB оперативной и до 512 GB встроенной памяти. Блок основной камеры включает сенсоры на 50, 8 и 50 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом. Это устройство, отвечающее высоким требованиям к производительности и качеству изображения, полностью удовлетворяет потребности современных пользователей.

В рамках презентации компания также показала модели П80 Pro и обычную П80. Версия Pro сохранила ОЛЭД-экран и основные возможности, но лишена телеобъектива. Базовая модель П80 поставляется с экраном без технологии НКсТПАПЭР и аккумулятором на 5000 mAh.

Все три смартфона работают на операционной системе Android 16. Для моделей П80 Ultra и П80 Pro запланировано четыре крупных обновления Android и семь лет патчей безопасности. Продажи на европейском рынке уже начались: цены начинаются от 549 евро за П80 Ultra, 429 евро за П80 Pro и 349 евро за обычный П80.