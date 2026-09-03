«Башакшехир» принимает «Галатасарай» — феноменальная серия Шомуродова

·8·Спорт
«Башакшехир» принимает «Галатасарай» — феноменальная серия Шомуродова

В 4-м туре турецкой Суперлиги футбольных болельщиков ждет жаркое стамбульское дерби. 4 сентября в 22:00 по ташкентскому времени «Башакшехир» на своем поле примет действующего чемпиона страны «Галатасарай». Для узбекистанских любителей футбола этот матч имеет двойное значение: клуб, за который выступают лидеры нашей национальной сборной Элдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев, сойдется с грандом лиги, в составе которого играет молодой российский талант Алексей Батраков.

Неостановимая серия Шомуродова: гонка с Осимхеном, Салахом и Влаховичем

31-летний Элдор Шомуродов, ставший лучшим бомбардиром Суперлиги в прошлом сезоне, начал новую кампанию в потрясающей спортивной форме:

  • Гол в каждом матче: Шомуродов забивал в каждой из трех стартовых встреч, демонстрируя 100-процентную результативность;

  • Острая борьба за «Золотую бутсу»: На данный момент в гонке бомбардиров лиги лидирует звезда «Галатасарая» Виктор Осимхен с 5 голами. Элдор Шомуродов, звезда «Трабзонспора» Мохамед Салах и форвард «Бешикташа» Душан Влахович идут в числе преследователей, имея по 3 мяча;

  • Опыт поражения ворот «Галатасарая»: Узбекский нападающий забивал «красно-желтым» в матче на поле «Башакшехира» и в прошлом сезоне, и на этот раз болельщики ждут от него очередного гола.

Настрой команд: поиски Нури Шахина и атакующий потенциал Окана Бурука

Хозяева начали сезон немного нестабильно под руководством нового главного тренера Нури Шахина:

  • Взлеты и падения «Башакшехира»: После победы над «Коджаэлиспором» (2:0) команда уступила «Трабзонспору» (1:2) и сыграла вничью с «Касымпашой» (1:1). Кроме того, после неудачных матчей в квалификации Лиги конференций против финского «Интера» (1:1, 0:2) клуб переключил все внимание на внутренний чемпионат и стремится реабилитироваться перед болельщиками;

  • Стабильность «Галатасарая» и дебют Батракова: Подопечные Окана Бурука, которые напрямую выступят в общем этапе Лиги чемпионов, записали на свой счет ничью с «Чорумом» (2:2), а также разгромные победы над «Гезтепе» (3:2) и «Эрзурумспором» (4:0). Алексей Батраков, хорошо знакомый по чемпионату России Элдору и Аббосбеку, успешно дебютировал, выйдя на замену в матче против «Гезтепе».

Что говорят цифры? Статистика личных встреч

История противостояний между двумя клубами указывает на серьезное преимущество гостей:

  • Общий баланс: Команды встречались 40 раз: «Галатасарай» одержал 22 победы, «Башакшехир» — 9, еще 9 матчей завершились вничью;

  • Неприятная 10-матчевая серия: В последних 10 матчах в рамках Суперлиги «Башакшехир» ни разу не смог победить именитого соперника (8 поражений, 2 ничьи);

  • Взаимная результативность: В последних 10 матчах забивалось в среднем 2,6 гола (из них «Галатасарай» забивал в среднем 2,2 гола за игру, а «Башакшехир» — всего 0,4);

  • Ситуация на поле хозяев: В последних 5 матчах на арене «Башакшехира» в 4 случаях побеждали чемпионы, 1 игра завершилась вничью (в среднем 3,2 гола за матч).

По мнению экспертов, хотя команда Окана Бурука является фаворитом, в обороне «Галатасарая» хватает брешей. Это позволит набравшему отличную форму Элдору Шомуродову и креативному вингеру Аббосбеку Файзуллаеву эффективно воспользоваться ошибками соперника.

А как считаете вы, сможет ли Элдор Шомуродов продолжить свою бомбардирскую серию и снова забить «Галатасараю»? Сможет ли «Башакшехир» прервать 10-матчевую безвыигрышную серию и остановить действующего чемпиона? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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