Представлена международная версия Vivo В80 Lite: аккумулятор 10 000 мА·ч и защита ИП69

·16·Технологии
Представлена международная версия Vivo В80 Lite: аккумулятор 10 000 мА·ч и защита ИП69

Согласно данным Иксбт.ком, компания Vivo официально представила международную версию своего нового смартфона Vivo В80 Lite на рынке Малайзии. Сообщается, что данное устройство кардинально отличается от одноименной модели, ранее представленной в Индии, и привлекает внимание своим сверхмощным аккумулятором. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главной особенностью смартфона является огромный аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч, выполненный по кремний-углеродной технологии четвертого поколения. По заявлению производителя, одного полного заряда батареи хватает на 30 часов непрерывного просмотра видео, до 64 часов в режиме разговора или 14 часов игр.

Технические возможности и производительность

В основе новой международной модели лежит процессор MediaTek Dimensity 7300е, выполненный по 6-нм техпроцессу. Напомним, что версия, выпущенная в Индии, была оснащена 4-нм чипом Dimensity 7360 Турбо. Устройство также поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 44 В.

Инженеры Vivo уделили особое внимание не только объему батареи, но и ее долговечности. Утверждается, что аккумулятор способен стабильно и безопасно работать даже в условиях экстремально низких и высоких температур.

Возможности камеры и защита корпуса

В плане фотовозможностей устройство также предлагает хорошие показатели для своего класса. Основная камера смартфона базируется на сенсоре Sony ИМКс 852 с разрешением 50 Мп и дополнена 2-мегапиксельным датчиком глубины сцены. Фронтальная камера также оснащена объективом высокого разрешения на 50 Мп.

Безопасность корпуса находится на высоком уровне: он полностью защищен от воды и пыли в соответствии со строгим стандартом ИП69. В качестве программного обеспечения используется современная операционная система ОригинОС 6 на базе Android 16.

Что касается цен, базовая конфигурация с 6 GB оперативной и 128 GB встроенной памяти стоит около 345 долларов (1399 малайзийских ринггитов). Расширенная версия 8/256 GB оценивается примерно в 470 долларов (1899 ринггитов).

VivoVivo V80 LiteСмартфонAndroidТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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