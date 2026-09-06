Xiaomi 18 Фолд и Пад 9 Pro Max будут продаваться только в Китае

Китайский технологический гигант Xiaomi планирует продавать свои новые флагманские устройства — складной смартфон Xiaomi 18 Фолд и планшет Xiaomi Пад 9 Pro Max — исключительно на внутреннем рынке. Согласно данным иксбт.ком, эти гаджеты не будут выпущены на глобальный рынок, и их продажи ограничатся территорией Китая. Об этом Иксбт.ком сообщает. Это решение стало известно благодаря анализу программного кода компании. Специалисты, изучившие код системы HyperOS 4, установили, что устройства нового поколения предназначены именно для потребителей в азиатской стране. Это подтверждает, что бренд Xiaomi остается верен стратегии тестирования своих передовых разработок сначала на домашнем рынке.

Это решение стало известно благодаря анализу программного кода компании. Специалисты, изучившие код системы HyperOS 4, установили, что устройства нового поколения предназначены именно для потребителей в азиатской стране. Это подтверждает, что бренд Xiaomi остается верен стратегии тестирования своих передовых разработок сначала на домашнем рынке.

Новый процессор и флагманские возможности

Одной из ключевых особенностей этих устройств являются используемые в них специальные чипы. Согласно сообщениям, новые устройства работают на базе однокристальной системы нового поколения Xiaomi Ксринг О3, разработанной самой компанией. Ранее аналогичный подход применялся в процессоре КсРИНГ О1, и Xiaomi продолжает ограничивать доступность своих специализированных процессоров на международной арене.

Первым из линейки гаджетов, оснащенных новыми технологиями, будет представлен складной смартфон Xiaomi 18 Фолд. Устройство сочетает в себе компактный и удобный внешний экран, а также возможности широкого внутреннего дисплея.

Технические характеристики устройств

Согласно данным иксбт.ком, Xiaomi 18 Фолд будет обладать следующими впечатляющими техническими характеристиками:

Размер диагонали внутреннего экрана составляет 7,58 дюйма

Диагональ внешнего экрана равна 5,38 дюйма

Емкость аккумулятора обеспечивает 6000 mAh

Тройной модуль камеры на 200, 50 и 50 мегапикселей с оптикой Леика

Помимо смартфона, было анонсировано еще одно крупное устройство на базе этого нового процессора — флагманский планшет Xiaomi Пад 9 Pro Max. Ожидается, что этот планшет привлечет внимание пользователей не только высокой производительностью, но и огромным 13,3-дюймовым экраном.

Также стоит отметить, что оба устройства станут первыми гаджетами, работающими на операционной системе нового поколения HyperOS 4. Отсутствие официальных поставок этих устройств для пользователей глобального рынка вызывает дискуссии среди энтузиастов технологий.