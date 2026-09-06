Космический корабль возвращается из океана: Starship С40 прибудет на базу в ТКс

·13·Технологии
Космический корабль возвращается из океана: Starship С40 прибудет на базу в ТКс

Космический корабль Starship С40 компании SpaceX, который успешно приводнился в Индийском океане и неожиданно остался целым на поверхности воды, возвращается на базу Starbase в Техасе. Согласно данным иксбт.ком, уникальная морская экспедиция завершается, и ожидается, что протестированный аппарат будет доставлен на базу 8 октября текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данный космический корабль принимал активное участие в 13-м испытательном полете, состоявшемся в июле. По словам специалистов, этот тринадцатый дебют стал одной из самых успешных попыток в истории программы Starship. Во время полета верхняя ступень успешно прошла через слои атмосферы, сохранив работоспособность всех шести двигателей, и совершила очень мягкую посадку в Индийском океане.

Главная неожиданность произошла после того, как корабль сел на воду. Обычно SpaceX не планировала возвращать прототипы, однако С40 не взорвался, как раньше, не ушел под воду, сохранил свою герметичность и продолжил плавать в океане примерно в 1500 километрах от побережья Австралии.

Детали уникальной спасательной операции

Неожиданное состояние корабля, плавающего на воде, побудило инженеров компании начать необычную спасательную операцию. Сначала к Starship приблизилось судно Го Аустралис, а позже к процессу успешно присоединились корабли Норманд Ranger и Скиммер Тиде.

В настоящее время задача по доставке ценного аппарата в пункт назначения возложена на судно Боскалис Форте. Этот крупный корабль огибает Африканский континент и через Атлантический океан направляется в город Браунсвилл, штат Техас, США.

Уникальная возможность для инженеров

Если в графике морской перевозки не произойдет изменений, это уникальное путешествие С40 завершится во вторую неделю октября. После прибытия на базу Starbase инженеры SpaceX впервые в истории получат возможность детально и всесторонне изучить корабль, побывавший в космосе и вернувшийся обратно.

Эти исследования послужат важным шагом для повышения безопасности будущих полетов Starship и дальнейшего совершенствования конструкции космических аппаратов.

StarshipSpaceXТехнологииКосмосНовости
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Samsung Galaxy А18 4Г раскрыт до презентации: подорожает ли старая модельSamsung Galaxy А18 4Г раскрыт до презентации: подорожает ли старая модельСегодня, 01:52Почему растут цены на ноутбуки: стоимость основных компонентов достигла 70 процентовПочему растут цены на ноутбуки: стоимость основных компонентов достигла 70 процентовВчера, 22:57Моторола готовится к выпуску складного смартфона в широком форматеМоторола готовится к выпуску складного смартфона в широком форматеВчера, 22:24Tecno представила новый концептуальный смартфон с безрамочным экраномTecno представила новый концептуальный смартфон с безрамочным экраномВчера, 21:26Samsung увеличивает производство бюджетных смартфонов на фоне кризиса памятиSamsung увеличивает производство бюджетных смартфонов на фоне кризиса памятиВчера, 20:52Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системеНайденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системеВчера, 18:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания