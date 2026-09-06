Космический корабль возвращается из океана: Starship С40 прибудет на базу в ТКс

Космический корабль Starship С40 компании SpaceX, который успешно приводнился в Индийском океане и неожиданно остался целым на поверхности воды, возвращается на базу Starbase в Техасе. Согласно данным иксбт.ком, уникальная морская экспедиция завершается, и ожидается, что протестированный аппарат будет доставлен на базу 8 октября текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данный космический корабль принимал активное участие в 13-м испытательном полете, состоявшемся в июле. По словам специалистов, этот тринадцатый дебют стал одной из самых успешных попыток в истории программы Starship. Во время полета верхняя ступень успешно прошла через слои атмосферы, сохранив работоспособность всех шести двигателей, и совершила очень мягкую посадку в Индийском океане.

Главная неожиданность произошла после того, как корабль сел на воду. Обычно SpaceX не планировала возвращать прототипы, однако С40 не взорвался, как раньше, не ушел под воду, сохранил свою герметичность и продолжил плавать в океане примерно в 1500 километрах от побережья Австралии.

Детали уникальной спасательной операции

Неожиданное состояние корабля, плавающего на воде, побудило инженеров компании начать необычную спасательную операцию. Сначала к Starship приблизилось судно Го Аустралис, а позже к процессу успешно присоединились корабли Норманд Ranger и Скиммер Тиде.

В настоящее время задача по доставке ценного аппарата в пункт назначения возложена на судно Боскалис Форте. Этот крупный корабль огибает Африканский континент и через Атлантический океан направляется в город Браунсвилл, штат Техас, США.

Уникальная возможность для инженеров

Если в графике морской перевозки не произойдет изменений, это уникальное путешествие С40 завершится во вторую неделю октября. После прибытия на базу Starbase инженеры SpaceX впервые в истории получат возможность детально и всесторонне изучить корабль, побывавший в космосе и вернувшийся обратно.

Эти исследования послужат важным шагом для повышения безопасности будущих полетов Starship и дальнейшего совершенствования конструкции космических аппаратов.