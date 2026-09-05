Энцо Фернандес ярко дебютировал за Манчестер Сити

·21·Спорт
Энцо Фернандес ярко дебютировал за Манчестер Сити

В английском футболе состоялся очередной матч, полный неожиданностей и напряженной борьбы. По данным иксбт.ком, новая звезда команды Энцо Фернандес неожиданно дебютировал в составе «Манчестер Сити», полностью взял под контроль темп игры в центре поля и обеспечил своей команде трудную победу благодаря голу Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Goal.com.

Ожидалось, что перед матчем главный тренер Энцо Мареска оставит аргентинского полузащитника в запасе. Однако после того, как Нико О'Райли получил травму на предматчевой разминке, Энцо Фернандес, стоимость трансфера которого составила 125 миллионов фунтов стерлингов, был вынужден выйти в стартовом составе.

Сыгранность на поле и решающий эпизод

Интересно, что ранее Фернандес вел острую конкуренцию со своим новым товарищем по команде Эллиотом Андерсоном на Чемпионате мира. Несмотря на это, оба футболиста продемонстрировали идеальное взаимопонимание на поле, привнеся спокойствие и уверенность в полузащиту «Манчестер Сити».

Решающий момент матча произошел на 26-й минуте. Энцо Фернандес, идеально почувствовав свободную зону, сделал точный пас на Антуана Семеньо, совершившего умный рывок. Эрлинг Холанд замкнул идеальную передачу в штрафную площадь ударом головой, став автором единственного гола в матче.

Интересные моменты и мастерство вратарей

Как сообщает Goal.com, по ходу встречи Фернандес успел показать и свой боевой характер. Несмотря на небольшую стычку с вратарем соперника Карлом Рашвортом в первые минуты матча, позже он продемонстрировал свою великолепную технику. В частности, после его акробатической передачи Холанд забил еще один гол, однако судья зафиксировал нарушение правил и офсайд.

Команда «Ковентри Сити» под руководством Фрэнка Лэмпарда также создала несколько опасных моментов. Однако Джанлуиджи Доннарумма, защищавший ворота «Манчестер Сити», сыграл очень надежно, отразив все попытки гостей. Это поражение стало для «Ковентри Сити» третьим подряд, и команда все еще пытается забить свой первый гол в чемпионате.

Энцо ФернандесМанчестер СитиЭрлинг ХоландАнглийская Премьер-лигаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мареска откровенно высказался о тяжелой победе над «Ковентри»Мареска откровенно высказался о тяжелой победе над «Ковентри»Вчера, 23:19Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от Манчестер СитиФрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от Манчестер СитиВчера, 23:14Сколько баллов получил Ҳусанов за игру против «Ковентри»?Сколько баллов получил Ҳусанов за игру против «Ковентри»?Вчера, 23:11Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларовРоналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларовВчера, 22:04Алжамейн Стерлинг обвинил UFC в нокауте Умара НурмагомедоваАлжамейн Стерлинг обвинил UFC в нокауте Умара НурмагомедоваВчера, 21:44«Арман говорит лишнего»: Дана Уайт перед боем Сарукяна и Руффи«Арман говорит лишнего»: Дана Уайт перед боем Сарукяна и РуффиВчера, 21:41
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)