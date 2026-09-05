В английском футболе состоялся очередной матч, полный неожиданностей и напряженной борьбы. По данным иксбт.ком, новая звезда команды Энцо Фернандес неожиданно дебютировал в составе «Манчестер Сити», полностью взял под контроль темп игры в центре поля и обеспечил своей команде трудную победу благодаря голу Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Goal.com.

Ожидалось, что перед матчем главный тренер Энцо Мареска оставит аргентинского полузащитника в запасе. Однако после того, как Нико О'Райли получил травму на предматчевой разминке, Энцо Фернандес, стоимость трансфера которого составила 125 миллионов фунтов стерлингов, был вынужден выйти в стартовом составе.

Сыгранность на поле и решающий эпизод

Интересно, что ранее Фернандес вел острую конкуренцию со своим новым товарищем по команде Эллиотом Андерсоном на Чемпионате мира. Несмотря на это, оба футболиста продемонстрировали идеальное взаимопонимание на поле, привнеся спокойствие и уверенность в полузащиту «Манчестер Сити».

Решающий момент матча произошел на 26-й минуте. Энцо Фернандес, идеально почувствовав свободную зону, сделал точный пас на Антуана Семеньо, совершившего умный рывок. Эрлинг Холанд замкнул идеальную передачу в штрафную площадь ударом головой, став автором единственного гола в матче.

Интересные моменты и мастерство вратарей

Как сообщает Goal.com, по ходу встречи Фернандес успел показать и свой боевой характер. Несмотря на небольшую стычку с вратарем соперника Карлом Рашвортом в первые минуты матча, позже он продемонстрировал свою великолепную технику. В частности, после его акробатической передачи Холанд забил еще один гол, однако судья зафиксировал нарушение правил и офсайд.

Команда «Ковентри Сити» под руководством Фрэнка Лэмпарда также создала несколько опасных моментов. Однако Джанлуиджи Доннарумма, защищавший ворота «Манчестер Сити», сыграл очень надежно, отразив все попытки гостей. Это поражение стало для «Ковентри Сити» третьим подряд, и команда все еще пытается забить свой первый гол в чемпионате.