Эрлинг Холанд похвалил трансферы Манчестер Сити и признал превосходство Арсенала

Эрлинг Холанд высоко оценил работу Манчестер Сити в летнее трансферное окно, выразив восхищение игрой новичков. Об этом сообщает издание Goal.com. После трудной победы над Ковентри Сити норвежский нападающий особо отметил действия новых игроков команды Энцо Фернандеса и Илимана Ндиайе. Эти трансферы стали важным шагом для клуба после ухода Пепа Гвардиолы и потери таких лидеров, как Родри и Бернарду Силва. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Напомним, что Манчестер Сити успешно начал сезон, одержав три победы в первых трех матчах Английской Премьер-лиги. Тем не менее, под руководством главного тренера Энцо Марески клуб переживает процесс перехода на новый этап. Серьезные изменения в составе и обновление тактического стиля игры указывают на период восстановления команды, однако работа руководства на трансферном рынке оценивается экспертами положительно.

Дебют новых игроков и адаптация в команде

Энцо Фернандес был включен в стартовый состав вместо травмированного перед матчем Нико О'Райли. Он проявил себя на поле, приняв активное участие в решающей голевой атаке. Также Илиман Ндиайе привлек внимание своим дриблингом и перемещениями по полю. В интервью официальным СМИ клуба Эрлинг Холанд подчеркнул, что оба игрока показали отличную игру.

«Они оба провели очень хороший матч», — сказал Холанд. Норвежский бомбардир отметил, что Фернандес не смог реализовать свои моменты, но совершил много полезных действий. Мастерство Ндиайе в обыгрыше соперников впечатлило его. По словам Холанда, важной задачей является то, чтобы эти игроки быстрее адаптировались к команде и нашли игровой ритм.

Превосходство Арсенала и переходный период

Хотя Манчестер Сити побеждает в матчах, Эрлинг Холанд признал, что на данном этапе действующий чемпион Арсенал обладает определенным тактическим и психологическим преимуществом. Микель Артета формирует свой состав уже несколько лет, и эта стабильность придала команде целостность. По мнению Холанда, нынешний Манчестер Сити как раз проходит через такую стадию формирования.

«Арсенал играет вместе долгое время и строил это на протяжении длительного периода, как и Манчестер Сити, когда я только пришел», — добавил нападающий в интервью изданию Виаплай. Тем не менее, он выразил благодарность руководству клуба за то, что они привели не только сильных футболистов, но и людей, которые хорошо вписываются в коллектив.