Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от Манчестер Сити

Главный тренер английского клуба Ковентри Сити Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда заслуживала как минимум одного очка в матче против действующего чемпиона Манчестер Сити на стадионе «Этихад», несмотря на минимальное поражение. В интервью BBC Match оф те Дай специалист выразил гордость игрой своих подопечных. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя хозяева поля владели явным преимуществом, контролируя мяч 78% игрового времени, Ковентри Сити удивил болельщиков и экспертов своей организованной игрой в обороне. Особенно стоит отметить уверенные действия новичка команды Итана Пиннока и тактическую дисциплину, выбранную тренером, которая создала серьезные проблемы для звезд соперника.

Решающий гол Эрлинга Холанда

Несмотря на достойное сопротивление Ковентри Сити в защите, точный удар головой норвежского нападающего Эрлинга Холанда решил исход встречи и принес Манчестер Сити очередную победу. Забив после передачи Антуана Семеньо, Холанд сумел поразить ворота 24 из 25 команд, с которыми он встречался в АПЛ.

Тем не менее, Фрэнк Лэмпард не скрывал своего удовлетворения активностью и давлением, которые его подопечные продемонстрировали во втором тайме. По его мнению, это свидетельствует о серьезном прогрессе по сравнению с матчем против Арсенала, состоявшимся две недели назад.

Тренер отметил сложность календаря на старте сезона, напомнив, что команда уже встретилась с двумя сильнейшими соперниками на бумаге. «Мы не заслуживали поражения. Мы прибавляли по ходу игры, ребята проделали отличную работу, и мне жаль, что мы не смогли добыть очко, которое заслужили», — сказал Лэмпард.

Он также особо отметил связь между игрой команды и поддержкой болельщиков на трибунах. По словам специалиста, Ковентри Сити должен извлечь позитивные выводы из этих матчей, так как судьба сезона будет решаться в играх с равными по силе соперниками, такими как Халл.