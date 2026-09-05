Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от Манчестер Сити

·23·Спорт
Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от Манчестер Сити

Главный тренер английского клуба Ковентри Сити Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда заслуживала как минимум одного очка в матче против действующего чемпиона Манчестер Сити на стадионе «Этихад», несмотря на минимальное поражение. В интервью BBC Match оф те Дай специалист выразил гордость игрой своих подопечных. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя хозяева поля владели явным преимуществом, контролируя мяч 78% игрового времени, Ковентри Сити удивил болельщиков и экспертов своей организованной игрой в обороне. Особенно стоит отметить уверенные действия новичка команды Итана Пиннока и тактическую дисциплину, выбранную тренером, которая создала серьезные проблемы для звезд соперника.

Решающий гол Эрлинга Холанда

Несмотря на достойное сопротивление Ковентри Сити в защите, точный удар головой норвежского нападающего Эрлинга Холанда решил исход встречи и принес Манчестер Сити очередную победу. Забив после передачи Антуана Семеньо, Холанд сумел поразить ворота 24 из 25 команд, с которыми он встречался в АПЛ.

Тем не менее, Фрэнк Лэмпард не скрывал своего удовлетворения активностью и давлением, которые его подопечные продемонстрировали во втором тайме. По его мнению, это свидетельствует о серьезном прогрессе по сравнению с матчем против Арсенала, состоявшимся две недели назад.

Тренер отметил сложность календаря на старте сезона, напомнив, что команда уже встретилась с двумя сильнейшими соперниками на бумаге. «Мы не заслуживали поражения. Мы прибавляли по ходу игры, ребята проделали отличную работу, и мне жаль, что мы не смогли добыть очко, которое заслужили», — сказал Лэмпард.

Он также особо отметил связь между игрой команды и поддержкой болельщиков на трибунах. По словам специалиста, Ковентри Сити должен извлечь позитивные выводы из этих матчей, так как судьба сезона будет решаться в играх с равными по силе соперниками, такими как Халл.

Фрэнк ЛэмпардМанчестер СитиПремьер-лигаЭрлинг ХоландКовентри Сити
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Мареска откровенно высказался о тяжелой победе над «Ковентри»Мареска откровенно высказался о тяжелой победе над «Ковентри»Вчера, 23:19Сколько баллов получил Ҳусанов за игру против «Ковентри»?Сколько баллов получил Ҳусанов за игру против «Ковентри»?Вчера, 23:11Энцо Фернандес ярко дебютировал за Манчестер СитиЭнцо Фернандес ярко дебютировал за Манчестер СитиВчера, 22:59Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларовРоналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларовВчера, 22:04Алжамейн Стерлинг обвинил UFC в нокауте Умара НурмагомедоваАлжамейн Стерлинг обвинил UFC в нокауте Умара НурмагомедоваВчера, 21:44«Арман говорит лишнего»: Дана Уайт перед боем Сарукяна и Руффи«Арман говорит лишнего»: Дана Уайт перед боем Сарукяна и РуффиВчера, 21:41
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)