Samsung Galaxy А18 4Г раскрыт до презентации: подорожает ли старая модель

·21·Технологии
Samsung Galaxy А18 4Г раскрыт до презентации: подорожает ли старая модель

Южнокорейский технологический гигант Samsung полностью раскрыл свой новый бюджетный смартфон — Galaxy А18 4Г до официальной презентации. Согласно данным, опубликованным изданием Android Хеадлинес, хотя новое устройство практически повторяет характеристики предыдущего поколения, ожидается, что его цена значительно вырастет. Эта ситуация вызывает оживленные дискуссии на технологическом рынке, поскольку покупателям придется платить больше за практически не изменившийся гаджет. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Основываясь на опубликованных рендерах и технических характеристиках, можно сказать, что новый Samsung Galaxy А18 4Г практически не отличается внешне от модели Galaxy А17. Однако в плане цены ожидаются серьезные изменения. Если предыдущая версия оценивалась примерно в 200 евро, то цена нового устройства, как предполагается, вырастет до 300 евро.

Технические характеристики и производительность

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым АМОЛЭД-экраном с поддержкой разрешения Фулл ХД+ и частоты обновления 90 Hz. На передней панели дисплея сохранились защитное стекло Горилла Гласс Виктус и привычный каплевидный вырез. Также стоит отметить, что широкие рамки вокруг экрана и более толстая нижняя рамка остались на месте.

Аппаратное обеспечение устройства также осталось без изменений: его основу составляет процессор MediaTek Хелио Г99. Базовая версия поставляется с 4 GB оперативной памяти и 128 или 256 GB постоянной памяти. Для удобства пользователей предусмотрена возможность установки карт памяти микроСД объемом до 2 TB.

Возможности камеры и аккумулятора

Для любителей фотосъемки модель оснащена блоком из трех основных камер. В него входят 50-мегапиксельный основной сенсор, 5-мегапиксельный широкоугольный объектив и 2-мегапиксельная макрокамера. Фронтальная камера традиционно расположена в небольшом вырезе на дисплее. Габариты гаджета составляют 164,4 × 77,9 × 7,7 мм, а вес — 193 грамма.

Что касается автономности, смартфон получил аккумулятор емкостью 5000 mAh и технологию проводной зарядки мощностью 25 В. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту ИП64. Также имеются адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. В дизайне сохранились плоские панели, вертикальный блок камер и элемент Кей Исланд с кнопками. Samsung также готовится к выпуску версии Galaxy А18 5Г, которая будет работать на другом процессоре.

SamsungGalaxy A18Android HeadlinesСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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