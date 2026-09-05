Почему растут цены на ноутбуки: стоимость основных компонентов достигла 70 процентов

·12·Технологии
Почему растут цены на ноутбуки: стоимость основных компонентов достигла 70 процентов

На рынке современных ноутбуков наблюдаются серьезные изменения, в результате которых доля основных компонентов в общей себестоимости резко возросла. По данным иксбт.ком, за последний год доля процессора, оперативной памяти и накопителей в стоимости ноутбука приблизилась к 70 процентам. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Основываясь на данных аналитиков ТрендФорке, можно сказать, что цена этих трех основных компонентов выросла примерно в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Эксперты сравнили показатели первого и третьего кварталов 2025 года и зафиксировали резкий поворот в динамике рынка.

Почему подорожали комплектующие?

Скачок цен на память и процессоры стал особенно заметен в третьем квартале 2025 года. Если в прошлом году эти три основных компонента составляли в среднем 45 процентов аппаратной части ноутбука, то сегодня этот показатель вырос до 68 процентов.

Этот рост составил 23 процентных пункта, что указывает на увеличение себестоимости почти в 1,5 раза. Конечно, это средний показатель, и конечная цена может варьироваться в зависимости от технических характеристик и категории устройства.

Последствия для мирового рынка и прогнозы

Такой рост цен на комплектующие неизбежно приведет к удорожанию готовых ноутбуков. По прогнозам экспертов, на фоне роста цен ожидается снижение покупательной способности потребителей.

Согласно выводам аналитиков, по итогам года объем продаж ноутбуков может снизиться на 9,4 процента по сравнению с прошлогодними показателями. Для ИТ-рынка это значительное падение, которое вынуждает производителей разрабатывать новые стратегии.

НоутбукиТехнологииTrendForceПамятьПроцессор
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Моторола готовится к выпуску складного смартфона в широком форматеМоторола готовится к выпуску складного смартфона в широком форматеВчера, 22:24Tecno представила новый концептуальный смартфон с безрамочным экраномTecno представила новый концептуальный смартфон с безрамочным экраномВчера, 21:26Samsung увеличивает производство бюджетных смартфонов на фоне кризиса памятиSamsung увеличивает производство бюджетных смартфонов на фоне кризиса памятиВчера, 20:52Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системеНайденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системеВчера, 18:29Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27Вчера, 14:50Китайский спутник Яоган-50 (02) разрушился на орбитеКитайский спутник Яоган-50 (02) разрушился на орбитеВчера, 14:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания