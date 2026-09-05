Почему растут цены на ноутбуки: стоимость основных компонентов достигла 70 процентов

На рынке современных ноутбуков наблюдаются серьезные изменения, в результате которых доля основных компонентов в общей себестоимости резко возросла. По данным иксбт.ком, за последний год доля процессора, оперативной памяти и накопителей в стоимости ноутбука приблизилась к 70 процентам. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Основываясь на данных аналитиков ТрендФорке, можно сказать, что цена этих трех основных компонентов выросла примерно в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Эксперты сравнили показатели первого и третьего кварталов 2025 года и зафиксировали резкий поворот в динамике рынка.

Почему подорожали комплектующие?

Скачок цен на память и процессоры стал особенно заметен в третьем квартале 2025 года. Если в прошлом году эти три основных компонента составляли в среднем 45 процентов аппаратной части ноутбука, то сегодня этот показатель вырос до 68 процентов.

Этот рост составил 23 процентных пункта, что указывает на увеличение себестоимости почти в 1,5 раза. Конечно, это средний показатель, и конечная цена может варьироваться в зависимости от технических характеристик и категории устройства.

Последствия для мирового рынка и прогнозы

Такой рост цен на комплектующие неизбежно приведет к удорожанию готовых ноутбуков. По прогнозам экспертов, на фоне роста цен ожидается снижение покупательной способности потребителей.

Согласно выводам аналитиков, по итогам года объем продаж ноутбуков может снизиться на 9,4 процента по сравнению с прошлогодними показателями. Для ИТ-рынка это значительное падение, которое вынуждает производителей разрабатывать новые стратегии.