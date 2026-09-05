В 3-м туре Английской Премьер-лиги действующий чемпион «Манчестер Сити» на своем поле принял клуб «Ковентри» и добился важной победы со счетом 1:0. Для миллионов узбекистанских любителей футбола этот матч стал поистине историческим событием — защитник нашей национальной сборной Абдуқодир Ҳусанов вышел в стартовом составе гранда мировой величины и надежно провел на поле все 90 минут до финального свистка арбитра. Авторитетный мировой статистический портал Софаскоре оценил продуктивную работу нашего соотечественника на поле в 7.0 баллов.

Надежный щит на 90 минут: Статистика Ҳусанова на поле

Абдуқодир Ҳусанов действовал хладнокровно на важнейшем участке обороны в напряженном противостоянии на стадионе «Этихад»:

Полная игровая практика: Узбекский защитник, выступавший под 45-м номером, провел на зеленом поле все 90 минут без замены, приняв непосредственное участие в обеспечении «сухой» победы своей команды;

Признание от Софаскоре — 7.0 баллов: Авторитетная аналитическая платформа высоко оценила выбор позиции Ҳусанова, его превосходство в единоборствах и мастерство перехвата мяча, выставив ему заслуженные 7.0 баллов;

Самоотдача на поле и карточка: В процессе отражения острых контратак нападающих соперника наш соотечественник самоотверженно боролся, не оставляя противнику свободных зон, и хотя арбитр наказал его желтой карточкой, игровой дисциплины он не потерял.

Рейтинг звезд «Этихада»: Героизм Доннаруммы и гол Холанда

Согласно оценкам Софаскоре, в составе «Манчестер Сити» самые высокие показатели зафиксировали лидеры обороны и атаки:

Герой матча — Джанлуиджи Доннарумма (8.8): Вратарь выручил команду в нескольких опасных ситуациях и был признан лучшим игроком матча;

Эллиот Андерсон в центре (8.6): Полузащитник проделал огромный объем черновой работы по всему полю и был удостоен высокой оценки;

Автор победного мяча — Эрлинг Холанд (8.5): Норвежский бомбардир, забивший гол на 26-й минуте после передачи Антуана Семеньо (6.9), вновь принес команде три очка;

Связка в линии обороны: Капитан Рубен Диаш получил 7.8 балла, Марк Гехи — 7.4, а Йошко Гвардиол — 7.3. Результат Ҳусанова в 7.0 баллов стал достойным показателем среди стольких мировых звезд.

Турнирная таблица: 3 тура, 9 очков и абсолютное единоличное лидерство

Данный успех укрепил позиции манчестерцев в чемпионской гонке:

100-процентный результат: «Манчестер Сити» одержал победы во всех трех стартовых турах, набрал в общей сложности 9 очков и продолжает единолично лидировать в турнирной таблице АПЛ;

Новый этап для Ҳусанова: То, что тренерский штаб во главе с Пепом Гвардиолои доверился узбекистанскому защитнику на все 90 минут, стало ярким доказательством того, что Абдукодир прочно закрепляется в элите мирового футбола.

А как вы считаете, отражает ли оценка в 7.0 баллов, данная за 90-минутную игру Абдукодира Ҳусанова против «Ковентри», его истинное мастерство? Останется ли наш защитник игроком постоянного основного состава «Манчестер Сити» и в предстоящих турах? Оставляйте свои мнения в комментариях!