Мареска откровенно высказался о тяжелой победе над «Ковентри»

·23·Спорт
Мареска откровенно высказался о тяжелой победе над «Ковентри»

Одержав важную победу со счетом 1:0 над клубом «Ковентри» в рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги на своем поле, «Манчестер Сити» продолжает свою победную серию в новом сезоне. Главный тренер «горожан», которые благодаря этому успеху набрали 9 очков и единолично возглавили турнирную таблицу, дал интервью прессе после матча. Специалист отдельно остановился на трудностях, возникших в игре против плотной обороны соперника, волнении болельщиков и истинной ценности прагматичной победы.

Моменты в первом тайме и командная сплоченность

Мареска выразил удовлетворение исходом встречи, отметив, что счет мог быть крупнее уже в первом тайме:

  • Удовлетворение игрой: «Сегодня мне очень понравилась наша игра по разным причинам. В первом тайме мы могли забить еще один или два гола», — подчеркнул тренер;

  • Борьба сообща: Специалист высоко оценил то, что даже при минимальном счете футболисты сохраняли сплоченность и дисциплину на поле: «Но мы действовали сообща ради победы. Поэтому я доволен результатом»;

  • Удержание давления: Поставленная задача по контролю мяча и нейтрализации контратак соперника на протяжении всей встречи была выполнена полностью.

Проблема «низкого блока»: прагматизм и нервы болельщиков

Главный тренер объяснил, что взламывать команды, которые плотно обороняются перед своей штрафной площадью, — сложнейшая задача в современном футболе:

  • Трудности преодоления плотной обороны: «Всегда сложно играть против команд, которые защищаются в таком низком блоке. Думаю, мы очень хорошо справились с этим испытанием»;

  • Беспокойство болельщиков естественно: «Нервозность и беспокойство болельщиков — это естественное явление. Потому что после таких матчей в 9 из 10 случаев у людей остается неприятный осадок», — сказал Мареска;

  • «Не все матчи могут быть красивыми»: Тренер подчеркнул, что в чемпионской гонке важна не только зрелищность, но и результат: «Но важно уметь побеждать и со счетом 1:0. Не все матчи проходят красиво. Нужно уметь выходить из сложных ситуаций».

Турнирная таблица: 9 очков в 3 турах и уверенный старт

Эта победа еще больше укрепила позиции «горожан» в чемпионской гонке:

  • 100-процентный результат: «Манчестер Сити» одержал победу во всех 3 стартовых матчах и с 9 очками единолично занимает 1-е место в таблице АПЛ;

  • Надежная оборона: Команда не только набрала три очка, но и сохранила свои ворота в неприкосновенности, продемонстрировав стабильность линии защиты.

Как вы считаете, в чемпионской гонке важнее хладнокровные и прагматичные победы со счетом 1:0, как отметил Мареска, или зрелищный, открытый футбол, приносящий удовольствие болельщикам? Какое впечатление на вас произвела игра «Манчестер Сити» против «Ковентри»? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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