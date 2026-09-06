Нарушенная договоренности: Бектемир Меликузиев открыто восстал против WBA и Мунгии!

Узбекская звезда профессионального бокса, призер Олимпиады Бектемир Меликузиев выразил резкое и бескомпромиссное несогласие с последними решениями Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и промоутерской компании «Голден Бой Промотионс». Завоевавший статус официального обязательного претендента (мандаторй чалленгер) по линии WBA узбекский мастер кожаной перчатки открыто обличил руководство организации в несоблюдении ими же установленных правил, а действующего чемпиона Хайме Мунгию — в том, что вместо боя с ним он готовится драться с неизвестным соперником, даже не входящим в топ-15 рейтинга.

«Когда дело доходит до нас, правила отходят на второй план»: Откровение от Бектемира

Бектемир Меликузиев обратился к болельщикам на своей странице в Instagram, заявив, что его чаша терпения переполнена:

12 боев и 4 успешных отбора: Наш соотечественник напомнил, что провел под эгидой WBA 12 поединков и одержал победу в 4 элиминаторах (отборочных боях), добившись статуса обязательного претендента ценой многолетнего тяжелого труда;

Просьба уступить Мунгии и обещание: «WBA и Голден Бой пообещали мне, что мой следующий бой обязательно будет за чемпионский титул. Они попросили меня уступить дорогу Хайме Мунгии, пообещав, что взамен моя следующая встреча будет титульной. Теперь же, когда пришла наша очередь, правила снова отодвигаются в сторону», — с горечью написал боксер;

Выбор соперника вне рейтинга: Запланированный на следующий бой Мунгии против американца Кевина Ньюмана, который даже не входит в первую 15-ку рейтинга WBA, вызвал обоснованные возражения официального претендента.

Маневры промоутеров: почему рухнул план «Мексика против всего мира»?

Данный чемпионский бой на самом деле должен был стать одним из крупнейших боксерских вечеров осени:

Сорванная договоренность: Согласно первоначальным планам, Меликузиев должен был встретиться с Хайме Мунгией за пояс WBA на боксерском шоу под лозунгом «Мексика против всего мира»;

Фактор Ресендиса и смена планов: Поскольку в мае Мунгия провел обязательную защиту титула против Армандо Ресендиса, промоутеры воспользовались ситуацией и выбрали путь организации более легкого и безопасного промежуточного боя для Мунгии;

Сколько еще ждать?: В результате такой политики реальный обязательный претендент Бектемир Меликузиев вновь на неопределенный срок остается вне чемпионской возможности.

«Это было бы украшением вечера Канело — Мбилли»: Жесткое требование Бектемира

По мнению нашего соотечественника, противостояние с Мунгией — самое логичное и зрелищное решение для современного бокса:

Столкновение стилей: Поскольку и Мунгия, и Меликузиев показывают в ринге бескомпромиссный, активно атакующий бокс, эта схватка неизбежно превратится в огненный бой, который болельщики еще долго не забудут;

Идеальная пара для грандиозных вечеров: Бектемир отметил, что этот поединок может стать главным событием в качестве реального соперничества узбекской и мексиканской школ бокса в вечере боя Канело — Мбилли или на любом другом мегашоу;

«Теперь моя очередь»: «Я уважаю каждого боксера, но теперь пришла моя очередь. Своим трудом я полностью заслужил эту возможность», — завершил свою речь узбекский богатырь.

Как вы думаете, почему организация WBA и промоутеры искусственно затягивают заслуженный чемпионский бой Бектемира Меликузиева — неужели команда Мунгии опасается мощного удара Бектемира? Сможет ли Бектемир победить мексиканского чемпиона, если этот бой состоится? Оставляйте свои мнения в комментариях!