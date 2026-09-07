Xiaomi представила умный аквариум Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro

Бренд Xiaomi расширил свою экосистему умных устройств, выпустив аквариум нового поколения Mijia Смарт Фиш Tank 2 Pro. Устройство объемом 31 литр примечательно передовыми функциями, позволяющими автоматизировать уход за рыбами и поддерживать постоянный контроль водной среды в домашних условиях. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, на китайском рынке новинка предлагается по цене 649 юаней. Габариты устройства составляют 505×292×334 мм, а резервуар выполнен из высококачественного ультрапрозрачного стекла. Специальная конструкция крышки аквариума предотвращает выпрыгивание рыб.

Продвинутая фильтрация и автоматизированное управление

Одним из главных новшеств устройства является усовершенствованная система фильтрации, разделяющая сухие и влажные зоны. Вода последовательно проходит через несколько ступеней фильтрующих материалов, а У-образный канал биохимического картриджа значительно увеличивает время контакта воды с бактериальным наполнителем.

Многослойный фильтр эффективно задерживает отходы и остатки корма. Также система быстрого слива воды помогает оперативно устранять загрязнения. Насос оснащен высокоэффективным бесщеточным двигателем, керамическими валами и дополнительной шумоизоляцией, благодаря чему работает очень тихо.

Умные функции и дисплей

На крышке аквариума установлены 1,47-дюймовый цветной экран и прозрачное окно, на которых постоянно отображается температура воды и текущее состояние системы. Система освещения состоит из полноцветных РГБ-диодов с регулировкой яркости и цвета.

Возможности устройства включают:

дистанционное управление потоком воды и скоростью насоса через приложение Mi Home;

кормление рыб по расписанию с помощью встроенного автоматического кормораздатчика;

управление системой с помощью голосового помощника Ксиао Ai;

автоматический подбор параметров освещения и фильтрации в зависимости от вида и количества рыб.

Пользователи могут отслеживать изменения температуры в аквариуме через приложение Mi Home и своевременно получать уведомления о любых неисправностях системы. Это значительно упрощает процесс ухода даже для начинающих аквариумистов.