Опытный голкипер Возинья, известный своими яркими выступлениями на чемпионате мира в составе сборной Кабо-Верде, с первого же дебютного матча за чилийский клуб «Коло-Коло» привлек внимание своей надежной игрой. Как сообщает Goal.com, 40-летний страж ворот в матче высшего дивизиона Чили против «Уачипато» сохранил свои ворота в неприкосновенности, внеся достойный вклад в укрепление лидерства своей команды в турнирной таблице. Об этом сообщает Goal.com.

Хотя встреча, прошедшая на стадионе «Эстадио Эстер Роа Ребольедо» в Консепсьоне, завершилась безголевой ничьей, этот результат не пошатнул позиции «Коло-Коло», известного под прозвищем «Лос Альбос». Этот матч стал первым официальным испытанием для 40-летнего футболиста в чемпионате Чили. Ранее опытный вратарь уже отыграл «на ноль» в Кубке страны, доведя благодаря своим уверенным действиям общее количество «сухих» минут на поле до 180.

Уверенность на поле и признание болельщиков

Во время матча почти 20 тысяч зрителей приветствовали ветерана аплодисментами. Возинья, выступавший в традиционной желтой форме, напоминающей о его игре на мундиале, действовал в штрафной площади крайне спокойно и дисциплинированно. Несмотря на небольшую ошибку в конце первого тайма, зафиксированный боковым арбитром офсайд разрядил обстановку, и команда избежала опасности.

Надежная игра, продемонстрированная по ходу матча, заставила тысячи приехавших болельщиков несколько раз вставать со своих мест и аплодировать. Подобные успешные действия на поле придали тренерскому штабу во главе с Фернандо Ортисом уверенности в надежности ворот.

Смелый шаг к чемпионству

После этой ничьей «Коло-Коло» сохранил уверенное лидерство в турнирной таблице, набрав 53 очка. Подопечные Фернандо Ортиса опережают своих ближайших преследователей — «Универсидад Католика» и «Универсидад де Чили» — на 14 очков. Несмотря на то, что оба преследователя одержали победы в выходные, «Лос Альбос» полностью контролируют свою судьбу в чемпионской гонке.

Хотя команда не смогла реализовать множество моментов у ворот соперника, порядок в обороне и уверенные действия Возиньи позволяют тренеру делать правильный выбор в вопросе основного состава. В преддверии завершения сезона мастерство опытного голкипера должно стать ключевым фактором в обеспечении команде путевки в Кубок Либертадорес 2027 года.