Индия планирует поэтапный вывод китайского оборудования из телекоммуникационных сетей

·35·Технологии
Индия планирует поэтапный вывод китайского оборудования из телекоммуникационных сетей

Правительство Индии в целях обеспечения национальной безопасности рассматривает план систематической замены телекоммуникационного оборудования китайского производства в мобильных сетях страны. Как сообщает Иксбт.ком, Министерство внутренних дел поручило Министерству связи определить объемы использования оборудования Huawei, ZTE и других китайских производителей в сетях крупных операторов страны, а также оценить стоимость его демонтажа и замены. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Речь идет об оборудовании, установленном до введения политики «Доверенных источников» в 2021 году. Согласно этому правилу, новые закупки должны осуществляться только через сертифицированных поставщиков. В этот список вошли компании Нокиа, Эрикссон и Samsung, тогда как Huawei и ZTE не получили такой сертификации. Согласно анализу, оператор Релианке Джио не использует китайское оборудование, однако оно присутствует в сетях Бхарти Аиртел, Водафоне Идеа и государственной компании БСНЛ.

Финансовое бремя и сетевые расходы

По предварительным оценкам представителей отрасли, только компаниям Бхарти Аиртел и Водафоне Идеа может потребоваться до 3 миллиардов долларов на замену аппаратного и программного обеспечения. Пока остается неясным, кто именно будет финансировать этот масштабный процесс замены.

Телекоммуникационные операторы уже сталкиваются с высокими расходами, связанными с развитием сетей 5Г, прокладкой волоконно-оптических линий связи и модернизацией инфраструктуры. Дополнительная финансовая нагрузка может значительно замедлить темпы строительства новых сетей и привести к росту стоимости услуг.

Глобальный опыт и дальнейшие шаги

Подобные ограничения и запреты уже успешно реализуются в США и ряде стран Европы, включая Великобританию и Германию. Это свидетельствует о том, что политика Индии в данном направлении соответствует глобальным тенденциям в области безопасности.

На данный момент окончательное решение по этому масштабному плану правительством Индии еще не принято. Официальные лица страны тщательно изучают возможные экономические последствия и технические сложности.

ИндияHuaweiZTEТелекоммуникации5G
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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