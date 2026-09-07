Бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа близок к осуществлению

Самый долгожданный суперпоединок в истории британского и мирового бокса в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа наконец-то близок к своему осуществлению. «Цыганский король» Тайсон Фьюри заявил, что глава UFC и Зуффа Боксинг Дана Уайт сыграл огромную роль в организации этого исторического боя и подписании эксклюзивного контракта со стриминговым гигантом Netflix. В то же время он резко оскорбил промоутера Джошуа Эдди Хирна, предупредив, что его мелочность может снова сорвать переговоры.

Вмешательство Даны Уайта и сделка с Netflix

Тайсон Фьюри в своем видеообращении в соцсетях высоко оценил дипломатическое мастерство Уайта:

Сотрудничество с Netflix: Дана Уайт разрешил многолетнюю проблему в мире бокса, достигнув соглашения о прямой трансляции боя на весь мир через платформу Netflix;

«Эдди Хирн — мелкий завистник»: Фьюри подверг жесткой критике промоутера соперника: «Большое спасибо Дане Уайту за организацию этого боя и доведение дела до конца. А Эдди Хирн — мелкий завистник, у которого не хватает смелости признать, что он не имеет к этому никакого отношения. Отдаю должное тому, что другой человек сделал то, что они не могли добиться годами», — сказал Фьюри;

Отсутствие официального подтверждения: При этом боксер отметил, что бой еще не подтвержден официально на 100 процентов, добавив: «Эти трусы все еще бегают, а Эдди продолжает нести чушь».

Переезд из Лондона в Нью-Йорк и налоговый скандал

Переговоры по бою обострились из-за изменения географии:

Изменения для американской аудитории: Поскольку трансляция поединка должна была прийтись на самое удобное прайм-тайм время для телезрителей из США, было выдвинуто требование перенести его из Лондона в Нью-Йорк;

Дополнительные требования Хирна: Эдди Хирн, защищающий интересы Джошуа, начал требовать значительного увеличения гарантированного гонорара боксера из-за дополнительных налоговых выплат в США;

Готовность «Уэмбли»: Интересно, что сам Энтони Джошуа неоднократно подчеркивал, что готов драться на лондонском стадионе «Уэмбли» вместимостью 90 тысяч зрителей без каких-либо финансовых или дополнительных условий.

Последний ультиматум от Фрэнка Уоррена: В понедельник все решится

Затягивание переговоров исчерпало терпение команды Фьюри:

Истечение срока: Срок жесткого ультиматума, выдвинутого официальным промоутером Тайсона Фьюри Фрэнком Уорреном команде Джошуа и Эдди Хирна, истекает в понедельник;

20 ноября не отменяется: Если сторона Джошуа не подпишет контракт в установленный срок, Фьюри немедленно начнет поиск нового соперника;

Вечер в Нью-Йорке: В любом случае твердо установлено, что сам Тайсон Фьюри выйдет на ринг в Нью-Йорке 20 ноября.

Как вы думаете, согласятся ли Эдди Хирн и Энтони Джошуа с ультиматумом в понедельник и подпишут ли соглашение о главном бое года, или этот мега-поединок снова сорвется? Если встреча пройдет 20 ноября в Нью-Йорке, в чью победу вы бы поверили: Фьюри или Джошуа? Оставляйте свои мысли в комментариях!