Бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа близок к осуществлению

·79·Спорт
Бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа близок к осуществлению

Самый долгожданный суперпоединок в истории британского и мирового бокса в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа наконец-то близок к своему осуществлению. «Цыганский король» Тайсон Фьюри заявил, что глава UFC и Зуффа Боксинг Дана Уайт сыграл огромную роль в организации этого исторического боя и подписании эксклюзивного контракта со стриминговым гигантом Netflix. В то же время он резко оскорбил промоутера Джошуа Эдди Хирна, предупредив, что его мелочность может снова сорвать переговоры.

Вмешательство Даны Уайта и сделка с Netflix

Тайсон Фьюри в своем видеообращении в соцсетях высоко оценил дипломатическое мастерство Уайта:

  • Сотрудничество с Netflix: Дана Уайт разрешил многолетнюю проблему в мире бокса, достигнув соглашения о прямой трансляции боя на весь мир через платформу Netflix;

  • «Эдди Хирн — мелкий завистник»: Фьюри подверг жесткой критике промоутера соперника: «Большое спасибо Дане Уайту за организацию этого боя и доведение дела до конца. А Эдди Хирн — мелкий завистник, у которого не хватает смелости признать, что он не имеет к этому никакого отношения. Отдаю должное тому, что другой человек сделал то, что они не могли добиться годами», — сказал Фьюри;

  • Отсутствие официального подтверждения: При этом боксер отметил, что бой еще не подтвержден официально на 100 процентов, добавив: «Эти трусы все еще бегают, а Эдди продолжает нести чушь».

Переезд из Лондона в Нью-Йорк и налоговый скандал

Переговоры по бою обострились из-за изменения географии:

  • Изменения для американской аудитории: Поскольку трансляция поединка должна была прийтись на самое удобное прайм-тайм время для телезрителей из США, было выдвинуто требование перенести его из Лондона в Нью-Йорк;

  • Дополнительные требования Хирна: Эдди Хирн, защищающий интересы Джошуа, начал требовать значительного увеличения гарантированного гонорара боксера из-за дополнительных налоговых выплат в США;

  • Готовность «Уэмбли»: Интересно, что сам Энтони Джошуа неоднократно подчеркивал, что готов драться на лондонском стадионе «Уэмбли» вместимостью 90 тысяч зрителей без каких-либо финансовых или дополнительных условий.

Последний ультиматум от Фрэнка Уоррена: В понедельник все решится

Затягивание переговоров исчерпало терпение команды Фьюри:

  • Истечение срока: Срок жесткого ультиматума, выдвинутого официальным промоутером Тайсона Фьюри Фрэнком Уорреном команде Джошуа и Эдди Хирна, истекает в понедельник;

  • 20 ноября не отменяется: Если сторона Джошуа не подпишет контракт в установленный срок, Фьюри немедленно начнет поиск нового соперника;

  • Вечер в Нью-Йорке: В любом случае твердо установлено, что сам Тайсон Фьюри выйдет на ринг в Нью-Йорке 20 ноября.

Как вы думаете, согласятся ли Эдди Хирн и Энтони Джошуа с ультиматумом в понедельник и подпишут ли соглашение о главном бое года, или этот мега-поединок снова сорвется? Если встреча пройдет 20 ноября в Нью-Йорке, в чью победу вы бы поверили: Фьюри или Джошуа? Оставляйте свои мысли в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Обсуждается будущее Криштиану Роналду в ГолливудеОбсуждается будущее Криштиану Роналду в ГолливудеСегодня, 13:53Ветеран Возинья сохранил ворота в неприкосновенности в своем дебютном матче в чемпионате ЧилиВетеран Возинья сохранил ворота в неприкосновенности в своем дебютном матче в чемпионате ЧилиСегодня, 12:33«Пейдж — совершенно другой уровень!»: Богдан Гусков проанализировал поражение Нурсултона Рузибоева«Пейдж — совершенно другой уровень!»: Богдан Гусков проанализировал поражение Нурсултона РузибоеваСегодня, 12:24«Остаться без золота — это позор!»: Громкий набат в казахстанском боксе«Остаться без золота — это позор!»: Громкий набат в казахстанском боксеСегодня, 12:23Может ли Майкл Пейдж, победивший Нурсултона Рузибоева, быть уволен из UFC?Может ли Майкл Пейдж, победивший Нурсултона Рузибоева, быть уволен из UFC?Сегодня, 12:20«Я бросаю вызов всем!»: Хамзат Чимаев намерен вернуться в октагон UFC до конца года«Я бросаю вызов всем!»: Хамзат Чимаев намерен вернуться в октагон UFC до конца годаСегодня, 12:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове