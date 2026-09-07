Космическая компания Исар Аероспаке вывела спутники на орбиту

·25·Технологии
Космическая компания Исар Аероспаке вывела спутники на орбиту

В европейской частной космической индустрии произошло важное историческое событие. Немецкая компания Исар Аероспаке успешно вывела полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту с помощью своей ракеты Спектрум. Этот успех свидетельствует о том, что для европейского региона в космической отрасли появляется достойная альтернатива таким глобальным конкурентам, как SpaceX. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, исторический запуск был осуществлен с норвежского космодрома Аннёйя в рамках миссии «Онвард анд Упвард». Для компании это был второй испытательный полет, в ходе которого все ключевые этапы прошли успешно. Ракета успешно преодолела зону максимального аэродинамического сопротивления, выполнила процесс разделения ступеней, запустила двигатель второй ступени и достигла заданной орбиты.

Орбитальный маневр и пять аппаратов КубеСат

После успешного выхода на орбиту ракета Спектрум выполнила специальный маневр. Затем она успешно развернула в космосе пять спутников КубеСат и провела важный технологический эксперимент. Специалистам удалось установить стабильную связь с первыми аппаратами, состояние остальных спутников проверяется поэтапно.

В число полезных нагрузок, выведенных в космос в рамках этой миссии, вошли следующие научные и технологические устройства:

  • Научный аппарат КйБИсат
  • Спутник ТриСат-С
  • Технологический модуль Платформ 6
  • Устройство ФрамСат-1
  • Космический дебют СпакеТеамСат1

Новая эра для европейской космонавтики

Этот успех стал поворотным моментом в истории коммерческой космонавтики Европы. Исар Аероспаке позиционирует себя как первая частная космическая компания в Европе, основанная на частные инвестиции, которая самостоятельно доставила спутники на орбиту с помощью собственной ракеты.

Напомним, что для ракеты-носителя Спектрум этот полет имел особое значение. Первая попытка компании закончилась неудачей, однако команда за короткое время проанализировала все ошибки и смогла устранить технические недочеты.

В настоящее время на мировом космическом рынке ключевую роль играют частные инициативы и технологии многоразового использования. Достижение Исар Аероспаке оценивается как стратегический шаг на пути к расширению возможностей стран Европейского Союза по самостоятельному выходу в космос.

Isar AerospaceSpectrumКосмосСпутникSpaceX
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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