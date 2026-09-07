«Остаться без золота — это позор!»: Громкий набат в казахстанском боксе

Вокруг казахстанского бокса прозвучало тревожное заявление, вызвавшее большой резонанс и серьезные споры. Известный спортивный эксперт и бывший боксер Айдар Шарибаев открыто высказался о текущем положении национальной сборной, предупредив, что команду ждет настоящий провал на предстоящих крупных международных соревнований. По его словам, в сборной наблюдается глубокий кризис: из-за низкой конкуренции, ограниченного кадрового резерва и единоличных решений казахстанский бокс может потерять свои позиции на мировой арене, особенно в соперничестве с сильными соседями.

«Соседи не дремлют»: Отсутствие резерва и «домашняя работа» соперников

Айдар Шарибаев в своем выступлении на личной странице перечислил самые слабые места сборной:

В каждой весовой категории нужно по 5 бойцов: По мнению эксперта, в настоящее время в Казахстане в каждой весовой категории имеется всего по одному, двум или трем надежным боксерам. Согласно же требованиям современного бокса, для достижения высоких результатов необходимо иметь как минимум по пять высококлассных и конкурентоспособных бойцов в каждом весе, способных заменить друг друга;

Тактическая подготовка соседей: «Наши соседи и другие соперники не сидят сложа руки. Все они тщательно выполнили специальную «домашнюю работу» против наших боксеров и готовятся в тактическом плане», — подчеркнул Шарибаев (специалисты здесь имеют в виду явно доминирующую узбекскую школу бокса);

Ошибка привязанности только к первым номерам: Было отмечено, что практика таскать на все соревнования исключительно спортсменов под первыми номерами является неверной, и нужно регулярно предоставлять возможность и международный опыт молодым вторым и третьим номерам.

Призыв против единоличтия: «Даже плохая система лучше, чем ее отсутствие»

Специалист также подверг резкой критике подход к руководству сборной и тренерскому штабу:

Положить конец индивидуальным решениям: Эксперт подчеркнул, что вся ответственность в сборной не должна возлагаться только на главного тренера, и решения должны приниматься не одним человеком, а совместно со всем тренерским штабом и опытными специалистами страны;

«Прежде чем сойти с ума, возьми себя в руки»: «Расстраиваться или выражать претензии после того, как мы остались без золота на Олимпиаде — это не дело. Если завтра мы не сможем завоевать ни одной золотой медали — вот это будет настоящий позор», — предупредил он;

Угроза бессистемности: Напомнив немецкую пословицу, Шарибаев резюмировал: «Даже плохая система лучше, чем отсутствие системы. Сейчас нам больше всего необходима система, система и еще раз система. Только при наличии системы будут стабильные победы».

Перед Азиатскими играми в Японии: Команда Насанова под большим давлением

Данное критическое выступление, прозвучавшее накануне главного спортивного состязания года, еще больше накаляет ситуацию:

Старт Азиатских игр: Соревнования по боксу в рамках Азиатских игр пройдут с 21 сентября по 2 октября в японском городе Нисио;

Заморский сбор и поездка в Токио: Сборная Казахстана под руководством главного тренера Нуржана Насанова завершила интенсивный учебно-тренировочный сбор в Лос-Анджелесе (США) и проводит заключительный этап подготовки непосредственно в Японии;

Состав держится в секрете: Официальный состав участников мужских боев до сих пор не объявлен общественности, что усиливает интригу среди болельщиков и экспертов.

А как вы считаете, насколько обоснованы опасения Айдара Шарибаева по поводу системы казахстанского бокса? Смогут ли наши соседи оказать достойную конкуренцию мощи узбекских боксеров на Азиатских играх в Японии или превосходство на ринге снова целиком останется на стороне наших боксеров? Оставляйте свои мысли и комментарии!