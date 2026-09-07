«Пейдж — совершенно другой уровень!»: Богдан Гусков проанализировал поражение Нурсултона Рузибоева

·42·Спорт
«Пейдж — совершенно другой уровень!»: Богдан Гусков проанализировал поражение Нурсултона Рузибоева

Известный узбекский мастер ММА Нурсултон Рузибоев, вышедший в октагон на третьем по значимости бою турнира «UFC Фигхт Нигхт 287» в столице Франции Париже, неожиданно познал горечь поражения. В напряженном 3-раундовом противостоянии против 39-летнего опытного английского звездного бойца Майкла «Венома» Пейджа единогласным решением судей победу одержал англичанин. В то время как этот неожиданный результат вызвал бурные споры среди фанатов, другой наш представитель в UFC Богдан Гусков дал объективную оценку выступлению Нурсултона и мастерству Пейджа.

Тяжелое противостояние в Париже: Победа, упущенная по очкам

Один из главных боев турнира «UFC Фигхт Нигхт 287» прошел в упорной борьбе:

  • 15-минутное испытание против «Венома»: Нурсултон Рузибоев провел все три раунда против бывшего звездного бойца «Беллатор» Майкла Пейджа, обладающего одним из самых опасных и нестандартных стилей нанесения ударов в мире;

  • Единогласное решение судей: Английский спортсмен, мастерски контролировавший дистанцию на протяжении боя и добившийся преимущества по количеству точных ударов, по мнению судей, вырвал победу;

  • Обсуждения фанатов: Для узбекского бойца это второе поражение в UFC, и в социальных сетях звучат разные мнения по поводу сценария боя и тактики Нурсултона.

«Его возраст совсем не ощущается»: Богдан Гусков об уровне Пейджа

Богдан Гусков, выступающий в полутяжелом весе UFC, высоко оценил класс соперника:

  • Своеобразная школа: «Майкл Пейдж — это абсолютно другой уровень, боец со своим стилем», — подчеркнул Гусков;

  • Динамика, как 10 лет назад: По словам Богдана, несмотря на свои 39 лет, у английского бойца совершенно не заметно признаков старости, его скорость и динамика движений сохранились точно такими же, как 10 лет назад;

  • Подготовка и опыт: Гусков признал, что у Пейджа немного снизился присущий молодежи излишний риск (азарт), но хладнокровие и способность чувствовать ринг находятся на высшей точке.

«Первый раунд был классным»: Чего не хватило Нурсултону?

Гусков остановился на действиях нашего соотечественника в октагоне и значимости этого боя:

  • Успешный старт: По мнению Гускова, Нурсултон начал бой очень хорошо и в первом раунде оказал достойное сопротивление сопернику, сумев реализовать свой план;

  • Упущенный сценарий: «Первый раунд был классным, а затем Пейдж добился того, чтобы навязать свои планы и желаемый сценарий боя», — внес ясность спортсмен;

  • Поражение — школа закалки: Отвечая на критику в социальных сетях, Богдан поддержал Нурсултона: «Как и говорили в комментариях, для Рузибоева это действительно был тяжелый бой, но именно такие бои закаляют человека и бойца».

А как вы считаете, в чем была главная ошибка Нурсултона Рузибоева в бою против Майкла Пейджа: он слишком мало использовал возможности переводов в партер или не смог приспособиться к нестандартной дистанции соперника? Сможет ли это поражение стать серьезным уроком для будущего Рузибоева в UFC, как сказал Богдан Гусков? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ветеран Возинья сохранил ворота в неприкосновенности в своем дебютном матче в чемпионате ЧилиВетеран Возинья сохранил ворота в неприкосновенности в своем дебютном матче в чемпионате ЧилиСегодня, 12:33«Остаться без золота — это позор!»: Громкий набат в казахстанском боксе«Остаться без золота — это позор!»: Громкий набат в казахстанском боксеСегодня, 12:23Может ли Майкл Пейдж, победивший Нурсултона Рузибоева, быть уволен из UFC?Может ли Майкл Пейдж, победивший Нурсултона Рузибоева, быть уволен из UFC?Сегодня, 12:20«Я бросаю вызов всем!»: Хамзат Чимаев намерен вернуться в октагон UFC до конца года«Я бросаю вызов всем!»: Хамзат Чимаев намерен вернуться в октагон UFC до конца годаСегодня, 12:17Дебют Махмуда Махамаджонова: махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину»Дебют Махмуда Махамаджонова: махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину»Сегодня, 06:29Зов крови: сын-вратарь Кумана забил 2 гола и вытащил матч с 0:2 на 2:2Зов крови: сын-вратарь Кумана забил 2 гола и вытащил матч с 0:2 на 2:2Сегодня, 06:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове