«Пейдж — совершенно другой уровень!»: Богдан Гусков проанализировал поражение Нурсултона Рузибоева

Известный узбекский мастер ММА Нурсултон Рузибоев, вышедший в октагон на третьем по значимости бою турнира «UFC Фигхт Нигхт 287» в столице Франции Париже, неожиданно познал горечь поражения. В напряженном 3-раундовом противостоянии против 39-летнего опытного английского звездного бойца Майкла «Венома» Пейджа единогласным решением судей победу одержал англичанин. В то время как этот неожиданный результат вызвал бурные споры среди фанатов, другой наш представитель в UFC Богдан Гусков дал объективную оценку выступлению Нурсултона и мастерству Пейджа.

Тяжелое противостояние в Париже: Победа, упущенная по очкам

Один из главных боев турнира «UFC Фигхт Нигхт 287» прошел в упорной борьбе:

15-минутное испытание против «Венома»: Нурсултон Рузибоев провел все три раунда против бывшего звездного бойца «Беллатор» Майкла Пейджа, обладающего одним из самых опасных и нестандартных стилей нанесения ударов в мире;

Единогласное решение судей: Английский спортсмен, мастерски контролировавший дистанцию на протяжении боя и добившийся преимущества по количеству точных ударов, по мнению судей, вырвал победу;

Обсуждения фанатов: Для узбекского бойца это второе поражение в UFC, и в социальных сетях звучат разные мнения по поводу сценария боя и тактики Нурсултона.

«Его возраст совсем не ощущается»: Богдан Гусков об уровне Пейджа

Богдан Гусков, выступающий в полутяжелом весе UFC, высоко оценил класс соперника:

Своеобразная школа: «Майкл Пейдж — это абсолютно другой уровень, боец со своим стилем», — подчеркнул Гусков;

Динамика, как 10 лет назад: По словам Богдана, несмотря на свои 39 лет, у английского бойца совершенно не заметно признаков старости, его скорость и динамика движений сохранились точно такими же, как 10 лет назад;

Подготовка и опыт: Гусков признал, что у Пейджа немного снизился присущий молодежи излишний риск (азарт), но хладнокровие и способность чувствовать ринг находятся на высшей точке.

«Первый раунд был классным»: Чего не хватило Нурсултону?

Гусков остановился на действиях нашего соотечественника в октагоне и значимости этого боя:

Успешный старт: По мнению Гускова, Нурсултон начал бой очень хорошо и в первом раунде оказал достойное сопротивление сопернику, сумев реализовать свой план;

Упущенный сценарий: «Первый раунд был классным, а затем Пейдж добился того, чтобы навязать свои планы и желаемый сценарий боя», — внес ясность спортсмен;

Поражение — школа закалки: Отвечая на критику в социальных сетях, Богдан поддержал Нурсултона: «Как и говорили в комментариях, для Рузибоева это действительно был тяжелый бой, но именно такие бои закаляют человека и бойца».

А как вы считаете, в чем была главная ошибка Нурсултона Рузибоева в бою против Майкла Пейджа: он слишком мало использовал возможности переводов в партер или не смог приспособиться к нестандартной дистанции соперника? Сможет ли это поражение стать серьезным уроком для будущего Рузибоева в UFC, как сказал Богдан Гусков? Оставляйте свои мнения в комментариях!