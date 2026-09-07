На звезде Бетельгейзе обнаружено горячее пятно, которое не исчезает уже 7 лет

·25·Технологии
На звезде Бетельгейзе обнаружено горячее пятно, которое не исчезает уже 7 лет

Астрономы с помощью комплекса радиотелескопов АЛМА обнаружили на поверхности красного гиганта Бетельгейзе необычайно устойчивые области. Изучение этого гигантского светила, расположенного примерно в 724 световых годах от Земли, показало, что его атмосфера неоднородна, а радиус подвержен изменениям. Эти научные наблюдения позволяют глубже понять внутренние процессы одной из самых загадочных звезд в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Тайна необычной горячей области

Согласно данным иксбт.ком, исследование проводилось в августе 2023 года в миллиметровом диапазоне. Средняя температура фотосферы звезды Бетельгейзе составляет около 2300 Кельвинов. Однако в ее северо-восточной части была обнаружена область, которая на 800 Кельвинов горячее окружающей поверхности. Выяснилось, что положение и яркость этой находки практически идентичны горячему пятну, зафиксированному учеными в 2015 году.

Обычно процессы перемешивания веществ в атмосфере красного сверхгиганта меняют поверхность за очень короткое время. Поэтому тот факт, что это горячее пятно не исчезало как минимум 7 лет, стал важным открытием для науки. Это свидетельствует о наличии на поверхности звезды чрезвычайно долгоживущих стабильных структур.

Радиус звезды и процессы конвекции

Полученные снимки показали, что атмосфера красного сверхгиганта явно неоднородна. В частности, специалисты зафиксировали специфические «выпуклости» и волнообразные изменения вдоль сектора видимого радиуса звезды до ±6 процентов. Было установлено, что форма этих структур также изменилась по сравнению с наблюдениями 2015 года.

По мнению астрономов, наблюдаемые особенности напрямую связаны с мощными процессами конвекции. Потоки горячего газа, поднимающиеся из недр Бетельгейзе, создают в атмосфере ударные волны. Кроме того, эти процессы создают условия для образования различных молекул, таких как оксид углерода и монооксид кремния.

Сверхновая и будущая эволюция

Эти сложные процессы также могут быть связаны с потерей звездой вещества, поскольку красный сверхгигант постепенно выбрасывает свои внешние слои в окружающее пространство. Бетельгейзе, значительно превосходящая Солнце по массе и объему, в будущем завершит свою эволюцию взрывом сверхновой.

Пока неясно, когда именно произойдет этот грандиозный взрыв. Однако изучение неоднородной поверхности звезды и изменений в ее атмосфере помогает лучше понять сложные процессы, происходящие перед самой финальной стадией жизни массивных звезд.

БетельгейзеАстрономияСверхноваяЗвездыALMA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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