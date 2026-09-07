Презентация Xiaomi 18 Pro приближается: новый Snapdragon и камера Лофик

Официально начат прием предварительных заказов в офлайн-магазинах на серию смартфонов Xiaomi 18 Pro, презентация которой ожидается в сентябре. По данным иксбт.ком, ожидается, что эти флагманские устройства совершат серьезный прорыв на рынке мобильных технологий, так как они будут оснащены самым передовым аппаратным обеспечением и процессорами нового поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новые рекорды процессоров Qualcomm

Одним из главных событий на рынке смартфонов станет саммит Qualcomm Snapdragon , который пройдет 23 сентября. На этом мероприятии ожидается презентация двух мощных чипов нового поколения 2026 года — стандартного Snapdragon 8 Элите Ген 6 (СМ8950) и более производительного Snapdragon 8 Элите Ultra / Экстреме Ген 6 (СМ8975).

Сообщается, что оба процессора будут производиться по передовому 2-нм технологическому процессу компании TSMC. Самое примечательное, что топовая версия серии впервые в истории мобильных чипов должна преодолеть порог частоты 5 ГГц.

Передовая технология камеры Лофик

Фотографические возможности смартфона также будут значительно улучшены. Согласно утечкам, модель Xiaomi 18 Pro Max будет оснащена основной камерой на 200 Мп с крупным сенсором и современной технологией Лофик.

Также устройство получит телеобъектив на 200 Мп с крупным сенсором и возможностью макросъемки, а также высококачественный широкоугольный объектив. Обычная модель Xiaomi 18 Pro также может получить аналогичную систему из двух камер на 200 Мп, однако предполагается, что технология Лофик в ее основном сенсоре использоваться не будет.

Такие высокотехнологичные решения вызывают большой интерес среди поклонников смартфонов. Тот факт, что возможность оформить предзаказ в офлайн-точках продаж открыта уже сейчас, свидетельствует о высоком спросе пользователей на этот флагман.

Напомним, что сентябрьская презентация Xiaomi должна определить основные тенденции мобильной индустрии на предстоящий год. Комбинация процессоров нового поколения и передовых камер определенно усилит конкуренцию на рынке.