Презентация Xiaomi 18 Pro приближается: новый Snapdragon и камера Лофик
Официально начат прием предварительных заказов в офлайн-магазинах на серию смартфонов Xiaomi 18 Pro, презентация которой ожидается в сентябре. По данным иксбт.ком, ожидается, что эти флагманские устройства совершат серьезный прорыв на рынке мобильных технологий, так как они будут оснащены самым передовым аппаратным обеспечением и процессорами нового поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Новые рекорды процессоров QualcommОдним из главных событий на рынке смартфонов станет саммит Qualcomm Snapdragon, который пройдет 23 сентября. На этом мероприятии ожидается презентация двух мощных чипов нового поколения 2026 года — стандартного Snapdragon 8 Элите Ген 6 (СМ8950) и более производительного Snapdragon 8 Элите Ultra / Экстреме Ген 6 (СМ8975).
Сообщается, что оба процессора будут производиться по передовому 2-нм технологическому процессу компании TSMC. Самое примечательное, что топовая версия серии впервые в истории мобильных чипов должна преодолеть порог частоты 5 ГГц.
Передовая технология камеры ЛофикФотографические возможности смартфона также будут значительно улучшены. Согласно утечкам, модель Xiaomi 18 Pro Max будет оснащена основной камерой на 200 Мп с крупным сенсором и современной технологией Лофик.
Также устройство получит телеобъектив на 200 Мп с крупным сенсором и возможностью макросъемки, а также высококачественный широкоугольный объектив. Обычная модель Xiaomi 18 Pro также может получить аналогичную систему из двух камер на 200 Мп, однако предполагается, что технология Лофик в ее основном сенсоре использоваться не будет.
Такие высокотехнологичные решения вызывают большой интерес среди поклонников смартфонов. Тот факт, что возможность оформить предзаказ в офлайн-точках продаж открыта уже сейчас, свидетельствует о высоком спросе пользователей на этот флагман.
Напомним, что сентябрьская презентация Xiaomi должна определить основные тенденции мобильной индустрии на предстоящий год. Комбинация процессоров нового поколения и передовых камер определенно усилит конкуренцию на рынке.
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