Xiaomi представила новый умный выключатель Смарт Свитч 2

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок новый умный выключатель Смарт Свитч 2, который легко устанавливается даже в домах со старой проводкой. По данным Иксбт.ком, устройство привлекает внимание своими техническими возможностями и универсальностью, а его цена начинается от 69 юаней. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Новое умное устройство доступно покупателям через площадки Xiaomi Малл и Xiaomi Ёупин. Учитывая потребности пользователей, производитель выпустил модель в версиях с одной, двумя и тремя клавишами, которые подходят для стандартных настенных коробок типа 86.

Технические характеристики и безопасность

Одним из главных преимуществ устройства является возможность установки независимо от наличия нулевого провода. Смарт Свитч 2 автоматически определяет конфигурацию электросети и переключается в соответствующий режим работы, что создает большое удобство для жителей старых домов.

Особое внимание уделено безопасности: корпус выполнен из огнестойкого поликарбоната класса В-0, выдерживающего температуру до 850 градусов. Ресурс реле рассчитан на один миллион циклов, а использование специальной технологии переключения при переходе напряжения через ноль значительно снижает нагрузку на контакты.

Роль в системе умного дома

Модель Смарт Свитч 2 поддерживает технологию Mesh 2.0. В результате скорость отклика устройства по сравнению с предыдущим поколением увеличилась на 50%, а сетевые операции выполняются на 80% быстрее.

Пользователи могут назначать различные действия на одинарное, двойное нажатие или длительное удержание клавиш через приложение Mi Home. При необходимости выключатель можно превратить в полноценный беспроводной пульт управления для других устройств умного дома.

Электрическая схема устройства оптимизирована для уменьшения мерцания маломощных светодиодных ламп в выключенном состоянии. Панель толщиной 11 мм из органического стекла придает устройству современный и эстетичный вид.