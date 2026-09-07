Xiaomi представила новый умный выключатель Смарт Свитч 2

·3·Технологии
Xiaomi представила новый умный выключатель Смарт Свитч 2

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок новый умный выключатель Смарт Свитч 2, который легко устанавливается даже в домах со старой проводкой. По данным Иксбт.ком, устройство привлекает внимание своими техническими возможностями и универсальностью, а его цена начинается от 69 юаней. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Новое умное устройство доступно покупателям через площадки Xiaomi Малл и Xiaomi Ёупин. Учитывая потребности пользователей, производитель выпустил модель в версиях с одной, двумя и тремя клавишами, которые подходят для стандартных настенных коробок типа 86.

Технические характеристики и безопасность

Одним из главных преимуществ устройства является возможность установки независимо от наличия нулевого провода. Смарт Свитч 2 автоматически определяет конфигурацию электросети и переключается в соответствующий режим работы, что создает большое удобство для жителей старых домов.

Особое внимание уделено безопасности: корпус выполнен из огнестойкого поликарбоната класса В-0, выдерживающего температуру до 850 градусов. Ресурс реле рассчитан на один миллион циклов, а использование специальной технологии переключения при переходе напряжения через ноль значительно снижает нагрузку на контакты.

Роль в системе умного дома

Модель Смарт Свитч 2 поддерживает технологию Mesh 2.0. В результате скорость отклика устройства по сравнению с предыдущим поколением увеличилась на 50%, а сетевые операции выполняются на 80% быстрее.

Пользователи могут назначать различные действия на одинарное, двойное нажатие или длительное удержание клавиш через приложение Mi Home. При необходимости выключатель можно превратить в полноценный беспроводной пульт управления для других устройств умного дома.

Электрическая схема устройства оптимизирована для уменьшения мерцания маломощных светодиодных ламп в выключенном состоянии. Панель толщиной 11 мм из органического стекла придает устройству современный и эстетичный вид.

XiaomiSmart Switch 2Умный домMi HomeТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Huawei представила новый чип Кирин 9050 ProHuawei представила новый чип Кирин 9050 ProСегодня, 13:56Презентация Xiaomi 18 Pro приближается: новый Snapdragon и камера ЛофикПрезентация Xiaomi 18 Pro приближается: новый Snapdragon и камера ЛофикСегодня, 13:21Космическая компания Исар Аероспаке вывела спутники на орбитуКосмическая компания Исар Аероспаке вывела спутники на орбитуСегодня, 12:55На звезде Бетельгейзе обнаружено горячее пятно, которое не исчезает уже 7 летНа звезде Бетельгейзе обнаружено горячее пятно, которое не исчезает уже 7 летСегодня, 12:24Xiaomi представила умный аквариум Mijia Смарт Фиш Tank 2 ProXiaomi представила умный аквариум Mijia Смарт Фиш Tank 2 ProСегодня, 11:58Индия планирует поэтапный вывод китайского оборудования из телекоммуникационных сетейИндия планирует поэтапный вывод китайского оборудования из телекоммуникационных сетейСегодня, 11:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8