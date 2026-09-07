Обсуждается будущее Криштиану Роналду в Голливуде

Эксперты высказывают мнения о том, что Криштиану Роналду, выступающий в настоящее время за саудовский клуб «Аль-Наср», может попробовать свои силы в голливудской киноиндустрии после завершения карьеры футболиста. Прогнозы о будущем 41-летнего португальского звездного игрока активно обсуждаются в футбольном мире. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как сообщает издание Goal.com, бывший вратарь Английской Премьер-лиги Шака Хислоп не исключил вероятность перехода Криштиану Роналду в большое кино. По его мнению, будучи одной из самых известных личностей в мире, спортсмен имеет право выбрать любой путь, а его финансовые возможности позволяют заниматься любым новым проектом исключительно ради удовольствия.

Глобальный бренд и перспективы в мире кино

Криштиану Роналду — не только легенда футбола, но и крупная коммерческая фигура, превратившая свое имя в глобальный бренд. Его миллиардная аудитория в социальных сетях, включая Instagram и YouTube, демонстрирует его влияние в мировом масштабе. Сам футболист признал, что конец его карьеры близок, и уже сейчас владеет несколькими успешными бизнес-проектами.

Хислоп отметил, что вполне вероятно, что Роналду отправится в Лос-Анджелес и испытает удачу в блокбастерах. Эксперт в шутливой форме предположил, что португальский нападающий может появиться в Голливуде в качестве напарника — «сидекик» — известного актера Винни Джонса.

Мнение бывших товарищей по команде

Винни Джонс после завершения футбольной карьеры успешно перешел в мир кино и снялся более чем в 90 фильмах и телевизионных проектах, включая такие картины, как «Карты, деньги, два ствола» и «Большой куш». Его путь может служить примером для многих спортсменов.

Ранее бывший товарищ Роналду по «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр в интервью изданию GOAL также подчеркнул, что возможности для португальского нападающего безграничны. По его словам, за что бы ни взялся Криштиану и в какие бы проекты ни инвестировал, он способен добиться успеха во всем.