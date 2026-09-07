Женская сборная Италии У20 одержала историческую победу на молодежном чемпионате мира

·30·Спорт
Женская сборная Италии У20 одержала историческую победу на молодежном чемпионате мира

В матче молодежного чемпионата мира среди девушек до 20 лет, прошедшем в польском городе Лодзь, сборная Италии одержала волевую победу над командой США со счетом 2:1, открыв новую страницу в своей истории. Как сообщает Goal.com, этот успех стал незабываемым днем в истории футбола страны и вызвал большой резонанс на международной арене среди молодежных команд. Об этом сообщает Goal.com.

Исторический перерыв и первая победа

Молодежная сборная Италии, выступающая под прозвищем «Адзуррине», не участвовала в этом престижном турнире целых 14 лет, а именно с 2012 года. Более того, итальянские девушки до этого ни разу не побеждали в финальной стадии молодежных чемпионатов мира, и этот матч стал их первым успехом в истории турнира.

Сборная США, которую считали фаворитом встречи и представителем сильной футбольной школы в этом направлении, сумела открыть счет в начале игры. Несмотря на это, проявившие стойкость представительницы Италии вышли из сложной ситуации и дважды поразили ворота соперника.

Решающие голы и вмешательство VAR

Авторами ответных голов сборной Италии стали Фадда и Пеллегрино Чимо. Особенно действия Пеллегрино Чимо сыграли решающую роль в победе команды и изменили исход встречи.

В конце игры футболисткам США казалось, что они сравняли счет, однако на третьей добавленной минуте арбитры обратились к системе VAR. После проверки, длившейся несколько секунд, было подтверждено положение вне игры (офсайд), и гол был отменен.

Мнения тренера и капитана

Поделившись впечатлениями после матча, капитан команды Галло выразила гордость за своих товарищей по команде и тренерский штаб. По ее словам, именно командное единство и поддержка друг друга в трудные моменты являются ключом к успеху на международной арене.

Главный тренер Маттеуччи высоко оценила подход девушек к игре и проявленное мужество. Она отметила, что тренерский штаб заранее знал, что доминировать на протяжении 90 минут будет сложно, и команда, подготовившись к любой сложной ситуации, смогла полностью реализовать свои возможности.

Согласно календарю соревнований, в следующем матче итальянские девушки встретятся с Новой Зеландией, которая уступила команде Японии, игра состоится в среду в 15:00.

Италия U20Чемпионат мираСШАПеллегрино ЧимоЖенский футбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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