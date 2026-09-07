Смарт-часы Honor Watch 6 Pro получили новые функции для здоровья

·30·Технологии
Смарт-часы Honor Watch 6 Pro получили новые функции для здоровья

Бренд Honor объявил об открытии предварительных заказов на свой новый флагманский гаджет — смарт-часы Honor Watch 6 Pro. Согласно данным иксбт.ком, устройство привлекает внимание не только современными элементами дизайна, но и передовыми медицинскими датчиками, предназначенными для серьезного контроля за здоровьем пользователя. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Для новых смарт-часов представлено несколько вариантов расцветок и материалов. Покупатели смогут выбирать между корпусами из нержавеющей стали черного, коричневого и серебристого цветов, а также вариантами с желтым оттенком. Это позволяет устройству удовлетворить потребности пользователей с разными стилями.

Помимо внешнего вида, возможности экрана устройства также находятся на высоком уровне. По данным производителя, часы оснащены ОЛЭД-дисплеем с поддержкой технологии Труе Колор. Яркость экрана может достигать 5500 нит, что позволяет легко считывать информацию даже под прямыми солнечными лучами.

Новые возможности контроля здоровья

В модели Honor Watch 6 Pro основное внимание уделено отслеживанию важных показателей организма пользователя. В частности, в число представленных функций входят мониторинг остановки сердца, неинвазивное измерение артериального давления 2.0 и непрерывный контроль уровня сахара в крови.

Тем не менее, полные технические детали принципа работы и точности измерений этих систем пока держатся в секрете. Производитель заявил, что раскроет подробную информацию позже, что вызывает большой интерес у экспертов и любителей технологий.

Технология Смарт Эе Сенсинг Сйстем

Помимо функций здравоохранения, часы оснащены еще одной необычной новинкой — интеллектуальной системой отслеживания взгляда под названием Смарт Эе Сенсинг Сйстем. Ожидается, что эта технология расширит возможности взаимодействия со смарт-часами за счет определения направления взгляда пользователя.

На данном этапе компания Honor сообщила, что полные технические характеристики, официальные цены и дата выхода Honor Watch 6 Pro в продажу будут объявлены позже. Поскольку предварительные заказы уже открыты, ожидается, что в ближайшие дни появятся дополнительные подробности о новом гаджете.

HonorСмарт-часыHonor Watch 6 ProГаджетыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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