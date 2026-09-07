Huawei представила новый чип Кирин 9050 Pro

Компания Huawei вместе со складным смартфоном Мате КсТ 2 официально представила свой новейший флагманский мобильный процессор — Кирин 9050 Pro. Эта высокопроизводительная платформа стала важным шагом на рынке мобильных устройств, отличаясь передовой архитектурой и улучшенными вычислительными возможностями. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, при создании нового чипсета основное внимание было уделено архитектуре ЛогикФолдинг и новому процессорному блоку Линкси. Благодаря этим решениям общая производительность выросла на 42 процента по сравнению с предыдущим поколением.

Технические характеристики и графические возможности

Согласно представленным данным, однопоточная производительность процессора Кирин 9050 Pro выросла на 24 процента, а многопоточная — на 52 процента. Взаимодействие программного обеспечения и аппаратной части адаптирует работу ядер под конкретные нагрузки, обеспечивая как высокую скорость, так и энергоэффективность.

Серьезные изменения произошли и в графической части: устройство оснащено графической подсистемой нового поколения Малеун с аппаратной поддержкой технологии трассировки лучей (рай тракинг). За счет дополнительных вычислительных блоков и удвоенного объема кэш-памяти скорость рендеринга выросла на 142 процента.

Искусственный интеллект и коммуникационные технологии

В соответствии с современными тенденциями, чип оснащен архитектурой Да Винки NPU, предназначенной для задач искусственного интеллекта. Этот нейронный процессор с общим объемом 30 миллиардов параметров позволяет запускать мультимодальные МоЭ-модели непосредственно на устройстве.

Также платформа получила новый модем Балонг, включающий архитектуру спутниковой и наземной связи. Это средство связи гарантирует бесперебойное соединение даже в самых отдаленных регионах.

Для обеспечения стабильной работы устройства добавлены многоканальная система теплоотвода и современные механизмы мобильной безопасности. Все это делает Кирин 9050 Pro одной из самых передовых разработок в мобильной индустрии.