В 3 районах Ташкента временно отключат горячую воду

·2·Общество
В 3 районах Ташкента временно отключат горячую воду

В Мирзо-Улугбекском, Шайхантахурском и Яшнабадском районах Ташкента по некоторым адресам будет временно приостановлена подача горячей воды. Об этом сообщила компания «Veolia Energy Tashkent».

В Мирзо-Улугбекском районе подача горячей воды будет прекращена 7–11 сентября в махалле «Уйгониш», некоторых домах массива ТТЗ-2, а также в детских садах № 512 и № 80.

В Шайхантахурском районе 7–9 сентября горячей воды не будет по адресу: махалля «Самарканд дарвоза», улица Учмогли, дом 1.

Кроме того, 7–9 сентября горячее водоснабжение будет временно приостановлено в махалле «Мавароуннахр» и ряде домов по улице Нукусской в Яшнабадском районе.

Речь идет о домах № 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 6, 6/1, 6/2 и 8.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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