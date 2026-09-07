Представлен Huawei Пура Кс Виев: широкий экран и аккумулятор 7000 mAh

Компания Huawei совершила настоящую революцию на технологическом рынке, официально представив Huawei Пура Кс Виев — первый в мире смартфон с широкоформатным дисплеем. Согласно данным иксбт.ком, устройство привлекает внимание не только своим необычным форм-фактором, но и огромным аккумулятором, помещенным в ультратонкий корпус, а также передовыми техническими характеристиками. Новый флагман призван предложить пользователям совершенно новый опыт потребления контента и выполнения повседневных задач. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый смартфон оснащен уникальной широкоформатной панелью с диагональю 6,39 дюйма и площадью 114,27 квадратных сантиметра. Интересно, что по площади этот экран превосходит даже дисплей 6,9-дюймового iPhone 17 Pro Max. Дисплей занимает целых 96,1% передней панели. Несмотря на это, толщина корпуса составляет всего 6,68 миллиметра, а вес — 201 грамм.

Возможности дисплея и производительность

Руководство Huawei подчеркивает, что такой широкоформатный экран является универсальным и создает значительные удобства в использовании. В частности, по сравнению с обычными смартфонами, полезная площадь при просмотре видео увеличивается на 16%, а при прокрутке веб-страниц в вертикальном режиме — на 21%. Производитель позиционирует этот гаджет как электронную книгу, игровое устройство, инструмент для просмотра фильмов и эффективный рабочий инструмент.

За производительность смартфона отвечают процессор Кирин 9030С и операционная система HarmonyOS 7. По данным Huawei, процессор нового поколения обеспечивает прирост общей производительности на 28% по сравнению с предшественником. Кроме того, специальная технология ХйперСпаке Меморй позволяет 12 GB оперативной памяти работать на уровне 16 GB. Устройство поддерживает две физические СИМ-карты и два стандарта еСИМ, а также спутниковую связь БеиДу с возможностью отправки текстовых сообщений и изображений.

Возможности камеры и цена

В плане возможностей фотосъемки Huawei Пура Кс Виев также претендует на звание одного из лидеров в своем классе. Основная камера оснащена 200-мегапиксельным сенсором с системой оптической стабилизации (ОИС). Его дополняют 50-мегапиксельный телеобъектив с поддержкой ОИС и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Эта комбинация гарантирует получение высококачественных фотографий и видео в любых условиях освещения.

Также, согласно сообщению иксбт.ком, инженерам удалось разместить внутри такого тонкого корпуса аккумулятор емкостью 7000 mAh. Это позволяет пользователям активно работать долгое время, не беспокоясь о заряде. Цена базовой версии с 12 GB оперативной и 256 GB встроенной памяти составляет 900 долларов США. Официальные продажи смартфона запланированы на 9 сентября текущего года.