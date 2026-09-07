Определились все участники Кубка Азии У-20

Стали известны имена всех 16 участников финального этапа Кубка Азии по футболу среди игроков до 20 лет, который пройдет в Китае. По итогам отборочных матчей сильнейшие молодежные сборные континент завоевали путевки на решающий турнир.

Сборная Узбекистана У-20 под руководством Жамолиддина Рахматуллаева продемонстрировала абсолютное превосходство в группе «Б», одержав победы во всех трех матчах. В последнем решающем туре наши представители со счетом 3:0 разгромили сборную Сирии, заняли первое место в группе и напрямую вышли на первенство континента.

В решающем этапе соревнований на поле выйдут следующие сборные:

Хозяин: Китай (участвует напрямую)

Победители групп: Узбекистан, Южная Корея, КНДР, Таджикистан, Саудовская Аравия, Ирак, Япония, Индонезия

Обладатели вторых мест с лучшими показателями: Иран, Иордания, Ливан, Индия, Оман, Таиланд, Малайзия

Финальный раунд Кубка Азии У-20 пройдет на стадионах Китая с 24 марта по 1 апреля 2027 года.