Определились все участники Кубка Азии У-20

·55·Спорт
Определились все участники Кубка Азии У-20

Стали известны имена всех 16 участников финального этапа Кубка Азии по футболу среди игроков до 20 лет, который пройдет в Китае. По итогам отборочных матчей сильнейшие молодежные сборные континент завоевали путевки на решающий турнир.

Сборная Узбекистана У-20 под руководством Жамолиддина Рахматуллаева продемонстрировала абсолютное превосходство в группе «Б», одержав победы во всех трех матчах. В последнем решающем туре наши представители со счетом 3:0 разгромили сборную Сирии, заняли первое место в группе и напрямую вышли на первенство континента.

В решающем этапе соревнований на поле выйдут следующие сборные:

  • Хозяин: Китай (участвует напрямую)

  • Победители групп: Узбекистан, Южная Корея, КНДР, Таджикистан, Саудовская Аравия, Ирак, Япония, Индонезия

  • Обладатели вторых мест с лучшими показателями: Иран, Иордания, Ливан, Индия, Оман, Таиланд, Малайзия

Финальный раунд Кубка Азии У-20 пройдет на стадионах Китая с 24 марта по 1 апреля 2027 года.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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