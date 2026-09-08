Основатель Opendoor запустил ИИ-проект для борьбы с нехваткой кадров в строительстве

Эрик Ву, один из основателей известного стартапа в сфере недвижимости Opendoor, вдохновившись стремительным развитием технологий искусственного интеллекта, основал новую компанию под названием НавигатеАИ, направленную на решение проблемы нехватки кадров в строительной отрасли. Этот проект, успешно стартовавший в мае, нацелен на создание ИИ-помощников для строителей и полевых рабочих, которые работают в режиме хандс-фри, стремясь найти решение серьезных проблем в этой сфере. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, строительная индустрия во всем мире, включая США, страдает от дефицита рабочей силы. По информации торговой группы Ассокиатед Буилдерс анд Контракторс, в текущем году для удовлетворения спроса потребуются сотни тысяч дополнительных рабочих. Эта ситуация усугубляется на фоне старения рабочей силы, ужесточения иммиграционной политики, а также резкого роста масштабов крупных проектов, в частности строительства центров обработки данных и серверных ферм.

Искусственный интеллект и строительство крупных центров обработки данных

В настоящее время огромные серверные фермы и центры обработки данных, требуемые бумом искусственного интеллекта, превратились в сверхкрупные проекты. Если раньше кампус крупного центра обработки данных на пике требовал около 750 рабочих, то сегодня крупнейшие проекты привлекают от 4000 до 5000 человек. Например, кампус Хйперион компании Meta в штате Луизиана, как сообщается, нуждается примерно в 5000 строителей.

По данным глобального кадрового агентства Келлй, 90 процентов операторов центров обработки данных называют нехватку кадров основным препятствием на пути строительства и расширения. Именно в этой кризисной ситуации компания НавигатеАИ под руководством Эрика Ву сосредоточилась на усилении человеческих ресурсов и технологической поддержке. В конце мая компания привлекла 25 миллионов долларов посевных инвестиций от инвесторов во главе с Эладом Гилом, доведя свою оценку до 225 миллионов долларов.

Как работает НавигатеАИ и его место на рынке

Основная часть продукта НавигатеАИ работает через обычные смартфоны и ИИ-очки компании Meta в режиме хандс-фри. Рабочий может направить камеру на объект, который он строит, и спросить на обычном языке, правильно ли он установлен, достаточно ли затянут момент и соответствует ли он строительным нормам. Программа предоставляет строительные спецификации, руководства производителей и политику компании в режиме реального времени.

Компания сотрудничает с Meta над сертификацией продукта для сред, где требуются защитные очки. Также налажено партнерство с профессионально-техническим училищем по установке оптоволокна АИМ, которое гарантирует трудоустройство выпускникам. Согласно бизнес-модели, если изначально НавигатеАИ работал по принципу SaaS, основанному на использовании, то сейчас компания перешла на модель получения доли от созданной ценности. Такой подход позволяет строителям значительно сократить расходы и получить сотни миллионов долларов прибыли.