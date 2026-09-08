Абсолуте новинка от Apple: считанные часы остались до презентации iPhone 18 Pro и Ultra

Всё готово к величайшему событию в мире технологий, и всё внимание приковано к Купертино. До официальной премьеры смартфонов нового поколения остался всего один день, и поклонники с огромным волнением ждут этого дня. Ну а какие сюрпризы подготовила Apple на юбилейной презентации и какими изменениями новые флагманы удивят всех? В конце статьи мы раскроем главную интригу — точное время начала презентации и секреты главных шагов.

Большой ажиотаж перед презентацией: чего ждут от нового поколения?

Традиционное осеннее мероприятие, проводимое каждый год, на этот раз вызывает рекордный интерес. Согласно утекшим в сеть данным, в новой линейке произойдет кардинальный поворот в плане дизайна и возможностей.

Дизайн и гамма цветов: Согласно представленной информации, пользователям будут предложены новые и привлекательные цвета, такие как Дарк Грай (темно-серый), Силвер (серебристый), Дарк Черрй (темно-вишневый) и Лигхт Блуе (голубой).

Появление модели Ultra: Ожидается, что версия Ultra, признанная новой категорией в мире смартфонов, получит особый дизайн и расширенные возможности.

«Перед каждой новой презентацией Apple поднимает планку еще выше. Флагманы этого раза откроют новую эру в техноиндустрии», — говорят отраслевые эксперты.

Технические детали и ожидаемые изменения

Линейка новых флагманов отличается рядом важных параметров:

Модельный ряд Основные цвета Специфические особенности iPhone 18 Pro Дарк Грай, Силвер, Дарк Черрй, Лигхт Блуе Компактный и усиленный процессор iPhone 18 Pro Max Дарк Грай, Силвер, Дарк Черрй, Лигхт Блуе Увеличенный экран и батарея iPhone 18 Ultra Силвер, Дарк Блуе Премиальные материалы и новая архитектура

Главная интрига: когда состоится презентация?

Все слухи и предположения прояснятся уже завтра. Самый главный секрет времени заключается в том, что официальная презентация новых моделей iPhone Ultra, 18 Pro и Pro Max начнется завтра, 9 сентября, в 22:00 по ташкентскому времени.

По вашему мнению, смогут ли новая линейка iPhone 18 и ожидаемая модель Ultra принести всемирные изменения? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь этой важной новостью с друзьями, интересующимися технологическими новинками!