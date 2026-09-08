Mistral AI привлекла 3 миллиарда евро инвестиций

·4·Технологии
Mistral AI привлекла 3 миллиарда евро инвестиций

Ведущая французская лаборатория искусственного интеллекта Mistral AI во вторник объявила о привлечении 3 миллиардов евро (около 3,58 миллиарда долларов) в рамках раунда финансирования серии Д. После этого раунда общая стоимость компании превысила 21 миллиард евро (около 24,39 миллиарда долларов). По данным иксбт.ком, это стало рекордом по привлечению акционерного капитала в истории европейских технологических компаний. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Возглавила этот крупный раунд финансирования компания Samsung Электроникс. Также соруководителями раунда выступили Скалеуп Эуропе Фунд под управлением ЭКТ и существующий инвестор PSJ Экуитй. Руководство Mistral заявило, что направит привлеченные средства на расширение вычислительных мощностей, создание инфраструктуры, ускорение коммерческого роста и укрепление позиций на международном уровне.

Стратегические изменения и суверенитет

Компания подчеркнула, что ее главная цель — не создание очередного ChatGPT для Европы. Хотя модели Mistral не получили широкого распространения на массовом рынке, она позиционирует себя как независимая лаборатория ИИ. Новое финансирование поможет реализовать некоторые изменения в стратегии, направленные на снижение опасений по поводу чрезмерной зависимости от технологий США в Европе и других регионах.

Помимо плана по созданию вычислительной мощности в 1 ГВт в Европе к 2030 году, в августе Mistral представила инструменты, позволяющие клиентам самостоятельно выбирать регион для обработки своих запросов к ИИ. Компания также начала хостинг сторонних моделей ИИ с открытыми весами, чтобы предоставить клиентам полный контроль над используемыми ими моделями.

Глобальный масштаб и политическая поддержка

Mistral отметила, что ее фундаментальные исследования являются основой для инфраструктуры, продуктов и суверенитета. В настоящее время лаборатория работает в 20 странах, фокусируясь на помощи правительствам и крупным корпорациям в использовании ИИ. В отличие от других лабораторий, таких как OpenAI и Anthropic, ориентированных на более широкую аудиторию, этот подход оправдывает ожидания, возлагаемые на французского технологического чемпиона.

Присоединение Samsung к числу акционеров Mistral было одобрено официальными лицами Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем сообщении в социальной сети Кс подчеркнул, что этот раунд финансирования отражает стремление Франции и Южной Кореи построить «третий путь» в сфере ИИ. В то же время нидерландская компания по производству чипов ASML также играет важную роль в этом процессе в качестве ключевого партнера и инвестора.

Mistral AIИскусственный интеллектТехнологииИнвестицииSamsung
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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