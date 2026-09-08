Apple готовится представить свой первый складной iPhone

Одна из самых влиятельных компаний в мире технологий, Apple, готовится к проведению своей очередной ежегодной презентации. Согласно данным иксбт.ком, это масштабное мероприятие начнется 9 сентября текущего года в 10:00 ПДТ, и на нем ожидается демонстрация долгожданной новинки — складного смартфона. Выход этого устройства на рынок знаменует начало новой эры для Apple, поскольку компания внедряет технологии такого типа спустя почти семь лет после того, как они были представлены их основным конкурентом Samsung. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Компания создала все условия для трансляции этой неожиданной и важной презентации. Зрители могут следить за церемонией непосредственно через официальный сайт мероприятий Apple или с помощью специальной страницы на YouTube. Уже сейчас на YouTube можно включить уведомления-напоминания, что позволит пользователям не пропустить важные моменты.

Устройства нового поколения и ценовая политика

Основное внимание на мероприятии, как и ожидалось, будет уделено складному смартфону, который, по предположениям, получит название iPhone Ultra. Однако презентация не ограничится только этим устройством. Для пользователей, предпочитающих традиционные гаджеты или не желающих платить предполагаемую цену в 2000 долларов США за складной телефон, Apple также планирует представить модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Примечательно, что обычная модель iPhone 18 на этой презентации показана не будет, а ее выпуск запланирован на следующий год.

Также ожидается, что помимо линейки новых смартфонов, корпорация обновит и другие виды своих устройств. В частности, к ним относятся обновленные колонки ХомеПод, наушники AirPods нового поколения со встроенной камерой, а также последние модели умных часов Apple Watchес. Столь масштабные обновления вызывают серьезный интерес на технологическом рынке.

Кадровые изменения и историческое значение

Предстоящая презентация имеет важное значение для Apple не только с точки зрения технологических новинок, но и исторических перемен. После того как Тим Кук, много лет возглавлявший компанию, покинул свой пост, эта крупная презентация продукта станет первым подобным мероприятием, проходящим под руководством нового генерального директора Джона Тернуса.

По мнению экспертов, для Джона Тернуса это мероприятие послужит своего рода испытанием, которое покажет, насколько успешно начнется новый этап в управлении компанией. Выходя на рынок складных смартфонов, пусть и с опозданием, Apple стремится еще раз продемонстрировать свой инновационный потенциал и укрепить свои позиции в конкурентной среде.