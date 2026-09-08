Sony выпустила обновление Android 17 для смартфонов Xperia

·48·Технологии
Sony выпустила обновление Android 17 для смартфонов Xperia

Компания Sony начала распространение новой прошивки на базе операционной системы Android 17 для своих мобильных устройств. Согласно данным иксбт.ком, первым обновление получил флагманский смартфон Xperia 1 VIII, что позволит пользователям значительно расширить функциональные возможности устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В настоящее время данное программное обеспечение с номером сборки 73.1.А.2.61 и размером около 1,2 GB доступно для пользователей в европейском регионе. Однако, согласно планам компании, новая версия будет постепенно появляться на устройствах и в других регионах. Пользователи могут вручную проверить наличие обновления в разделе настроек программного обеспечения смартфона.

Новые возможности интерфейса и режима рабочего стола

Одним из главных и наиболее примечательных нововведений обновления является появление полноценного режима десктоп (рабочего стола). Эта функция позволяет комфортно работать со смартфоном как с компьютером при подключении к внешнему монитору или дисплею, повышая эффективность выполнения повседневных задач.

Sony также кардинально обновила панель быстрых настроек. Теперь можно изменять расположение и размер плиток, а крупные элементы могут отображать дополнительные описания. В системе появились новые обои и варианты часов, а возможности настройки формы и размера иконок были расширены.

Функции записи экрана и камеры

Возможности записи видео с экрана устройства были значительно улучшены. В новой версии появилась возможность записи как всего дисплея, так и одного отдельного приложения, при этом одновременно можно записывать как внутренний звук смартфона, так и звук с микрофона.

Для флагманской модели Xperia 1 VIII была добавлена еще одна эксклюзивная функция — AI Камера Ассистант в режиме съемки. Этот помощник на базе AI позволяет пользователю создавать до трех собственных пресетов с индивидуальными настройками цвета и другими параметрами.

Какие модели получат обновление

Sony сообщает, что новая операционная система не ограничится только последним флагманом. Помимо модели Xperia 1 VIII, прошивка Android 17 будет постепенно поступать на следующие устройства:

  • Xperia 1 ВИИ
  • Xperia 1 ВИ
  • Xperia 10 ВИИИ
  • Xperia 10 ВИИ
Это масштабное обновление является очередным шагом Sony по предоставлению пользователям долгосрочной и качественной программной поддержки, что повышает производительность и удобство использования устройств.

SonyAndroid 17XperiaСмартфонТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Mistral AI привлекла 3 миллиарда евро инвестицийMistral AI привлекла 3 миллиарда евро инвестицийСегодня, 19:21Представлен Tecno Camon Слим 5Г: толщина 6,39 мм и аккумулятор 6000 мА·чПредставлен Tecno Camon Слим 5Г: толщина 6,39 мм и аккумулятор 6000 мА·чСегодня, 18:56Samsung выпустила первую бета-версию One UI 9.0 на базе Android 17 для Galaxy А55Samsung выпустила первую бета-версию One UI 9.0 на базе Android 17 для Galaxy А55Сегодня, 17:52Новый смартфон ХМД Кей 2 от компании ХМД был раскрыт до официального анонсаНовый смартфон ХМД Кей 2 от компании ХМД был раскрыт до официального анонсаСегодня, 17:24Лексар представила новый SSD НФ100 для старых компьютеровЛексар представила новый SSD НФ100 для старых компьютеровСегодня, 16:54Продажи смартфонов Huawei Мате 80 превысили 9 миллионовПродажи смартфонов Huawei Мате 80 превысили 9 миллионовСегодня, 16:28
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр