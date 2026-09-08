Sony выпустила обновление Android 17 для смартфонов Xperia

Компания Sony начала распространение новой прошивки на базе операционной системы Android 17 для своих мобильных устройств. Согласно данным иксбт.ком, первым обновление получил флагманский смартфон Xperia 1 VIII, что позволит пользователям значительно расширить функциональные возможности устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В настоящее время данное программное обеспечение с номером сборки 73.1.А.2.61 и размером около 1,2 GB доступно для пользователей в европейском регионе. Однако, согласно планам компании, новая версия будет постепенно появляться на устройствах и в других регионах. Пользователи могут вручную проверить наличие обновления в разделе настроек программного обеспечения смартфона.

Новые возможности интерфейса и режима рабочего стола

Одним из главных и наиболее примечательных нововведений обновления является появление полноценного режима десктоп (рабочего стола). Эта функция позволяет комфортно работать со смартфоном как с компьютером при подключении к внешнему монитору или дисплею, повышая эффективность выполнения повседневных задач.

Sony также кардинально обновила панель быстрых настроек. Теперь можно изменять расположение и размер плиток, а крупные элементы могут отображать дополнительные описания. В системе появились новые обои и варианты часов, а возможности настройки формы и размера иконок были расширены.

Функции записи экрана и камеры

Возможности записи видео с экрана устройства были значительно улучшены. В новой версии появилась возможность записи как всего дисплея, так и одного отдельного приложения, при этом одновременно можно записывать как внутренний звук смартфона, так и звук с микрофона.

Для флагманской модели Xperia 1 VIII была добавлена еще одна эксклюзивная функция — AI Камера Ассистант в режиме съемки. Этот помощник на базе AI позволяет пользователю создавать до трех собственных пресетов с индивидуальными настройками цвета и другими параметрами.

Какие модели получат обновление

Sony сообщает, что новая операционная система не ограничится только последним флагманом. Помимо модели Xperia 1 VIII, прошивка Android 17 будет постепенно поступать на следующие устройства:

Xperia 1 ВИИ

Xperia 1 ВИ

Xperia 10 ВИИИ

Xperia 10 ВИИ

Это масштабное обновление является очередным шагом Sony по предоставлению пользователям долгосрочной и качественной программной поддержки, что повышает производительность и удобство использования устройств.