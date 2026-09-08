Представлен Huawei Мобиле ВиФи 5: еСИМ и 9 часов автономной работы

·2·Технологии
Представлен Huawei Мобиле ВиФи 5: еСИМ и 9 часов автономной работы

Компания Huawei официально представила на рынке беспроводной связи свое новое устройство — компактный мобильный роутер под названием Мобиле ВиФи 5 (Э5586-822-Э). Согласно данным иксбт.ком, гаджет оснащен встроенной технологией еСИМ, что позволяет пользователям отказаться от физических СИМ-карт при подключении к интернету и обеспечивает высокий уровень удобства в повседневной жизни. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одной из ключевых особенностей роутера нового поколения является его сверхлегкий и компактный корпус. Толщина устройства составляет всего 13,7 мм, а вес — 96 граммов. Такие габариты позволяют легко носить его в любом кармане или сумке, что идеально подходит для тех, кто предпочитает всегда иметь при себе компактные роутеры.

Технические возможности и показатели скорости

Устройство работает только в частотном диапазоне 2,4 GHz, однако инженерам удалось значительно повысить производительность сети. Теоретическая скорость соединения составляет 300 Mbps. Согласно источнику, по сравнению с моделями предыдущего поколения скорость загрузки выросла на 30%, что является важным показателем для пользователей мобильного интернета.

Huawei Мобиле ВиФи 5, несмотря на свою компактность, способен подключать к сети несколько устройств одновременно. В частности, к роутеру можно подключить до 16 различных гаджетов — смартфонов, планшетов, ноутбуков и другого оборудования. Это делает его удобным решением для небольших групп или работы в поездках.

Автономность и удобство использования

За надежную работу устройства отвечает аккумулятор емкостью 2400 mAh. По данным Huawei, заряда батареи хватает на 8–9 часов непрерывной работы роутера в активном режиме. Быстрая зарядка обеспечивается через современный порт USB-C.

Процесс запуска устройства максимально упрощен. После включения роутер автоматически подключается к сети, однако при желании пользователь может выбрать мобильного оператора вручную. На начальном этапе рекомендованная розничная цена компактного роутера на китайском рынке составила 299 юаней, а в рамках первых продаж его можно приобрести за 269 юаней.

HuaweiMobile WiFi 5РоутерeSIMТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Mistral AI привлекла 3 миллиарда евро инвестицийMistral AI привлекла 3 миллиарда евро инвестицийСегодня, 19:21Представлен Tecno Camon Слим 5Г: толщина 6,39 мм и аккумулятор 6000 мА·чПредставлен Tecno Camon Слим 5Г: толщина 6,39 мм и аккумулятор 6000 мА·чСегодня, 18:56Sony выпустила обновление Android 17 для смартфонов XperiaSony выпустила обновление Android 17 для смартфонов XperiaСегодня, 18:23Samsung выпустила первую бета-версию One UI 9.0 на базе Android 17 для Galaxy А55Samsung выпустила первую бета-версию One UI 9.0 на базе Android 17 для Galaxy А55Сегодня, 17:52Новый смартфон ХМД Кей 2 от компании ХМД был раскрыт до официального анонсаНовый смартфон ХМД Кей 2 от компании ХМД был раскрыт до официального анонсаСегодня, 17:24Лексар представила новый SSD НФ100 для старых компьютеровЛексар представила новый SSD НФ100 для старых компьютеровСегодня, 16:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе