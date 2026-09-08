Представлен Huawei Мобиле ВиФи 5: еСИМ и 9 часов автономной работы

Компания Huawei официально представила на рынке беспроводной связи свое новое устройство — компактный мобильный роутер под названием Мобиле ВиФи 5 (Э5586-822-Э). Согласно данным иксбт.ком, гаджет оснащен встроенной технологией еСИМ, что позволяет пользователям отказаться от физических СИМ-карт при подключении к интернету и обеспечивает высокий уровень удобства в повседневной жизни. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Одной из ключевых особенностей роутера нового поколения является его сверхлегкий и компактный корпус. Толщина устройства составляет всего 13,7 мм, а вес — 96 граммов. Такие габариты позволяют легко носить его в любом кармане или сумке, что идеально подходит для тех, кто предпочитает всегда иметь при себе компактные роутеры.

Технические возможности и показатели скорости

Устройство работает только в частотном диапазоне 2,4 GHz, однако инженерам удалось значительно повысить производительность сети. Теоретическая скорость соединения составляет 300 Mbps. Согласно источнику, по сравнению с моделями предыдущего поколения скорость загрузки выросла на 30%, что является важным показателем для пользователей мобильного интернета.

Huawei Мобиле ВиФи 5, несмотря на свою компактность, способен подключать к сети несколько устройств одновременно. В частности, к роутеру можно подключить до 16 различных гаджетов — смартфонов, планшетов, ноутбуков и другого оборудования. Это делает его удобным решением для небольших групп или работы в поездках.

Автономность и удобство использования

За надежную работу устройства отвечает аккумулятор емкостью 2400 mAh. По данным Huawei, заряда батареи хватает на 8–9 часов непрерывной работы роутера в активном режиме. Быстрая зарядка обеспечивается через современный порт USB-C.

Процесс запуска устройства максимально упрощен. После включения роутер автоматически подключается к сети, однако при желании пользователь может выбрать мобильного оператора вручную. На начальном этапе рекомендованная розничная цена компактного роутера на китайском рынке составила 299 юаней, а в рамках первых продаж его можно приобрести за 269 юаней.